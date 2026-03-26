El mensaje del papa León XIV a Sarah Mullally, la primera mujer Arzobispo de la Iglesia Anglicana

"A pesar de muchos avances, nuestros predecesores inmediatos, el Papa Francisco y el Arzobispo Justin Welby, reconocieron francamente que las nuevas circunstancias han presentado nuevos desacuerdos entre nosotros", se lee.

"No obstante, hemos seguido caminando juntos, porque las divergencias no pueden impedirnos reconocernos mutuamente como hermanos y hermanas en Cristo en virtud de nuestro Bautismo común”, aseguró León XIV.

Y agregó: "Por mi parte, creo firmemente que debemos continuar dialogando en la verdad y el amor, pues solo en la verdad y el amor llegamos a conocer juntos la gracia, la misericordia y la paz de Dios y así podemos ofrecer estos preciosos dones al mundo".

Además, recordó que la Comisión Internacional Anglicana-Católica Romana para la Unidad y la Misión creada para continuar el diálogo "ha dado múltiples desafíos que enfrenta nuestra familia humana hoy". "Por lo tanto, agradezco que este importante diálogo continúe", añadió.