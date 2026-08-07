Qué se le deja a San Cayetano para tener pan y trabajo siempre

La festividad congrega a multitudes que, sin importar las inclemencias del clima o las largas filas, esperan pacientemente para tocar la imagen sagrada. Esta demostración masiva de fe refleja la importancia que tiene el empleo en la vida de los ciudadanos, quienes encuentran un refugio de esperanza. Ya sea con una simple espiga, un paquete de arroz para donar o una vela encendida, lo verdaderamente vital es acercarse con el corazón abierto y la convicción de que los tiempos de prosperidad están por llegar.