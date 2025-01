Qué visa ya no va a servir para entrar a los Estados Unidos

Técnicamente las visas Burroughs habían quedado sin efecto en abril de 2004, pero todavía había personas que accedían a la misma: se estampaban manualmente en el pasaporte de turistas y agentes de negocios, y no tenían fecha de caducidad, al contrario de como ocurre en las visas de no migrantes, que tienen una validez de hasta 10 años (aunque no consecutivos).

En la actualidad existen dos tipos de visas expedidas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a través de sus embajadas: la "visa no migrante", que permite una estadía de hasta 180 días para personas que desean hacer turismo, negocios o tratamientos médicos, y una "visa de migrante", que es la que se otorga a quienes buscan establecerse y trabajar o estudiar en ese país.

En el caso de la visa no migrante (B1 o B2), la misma puede tener validez por un lapso de entre seis meses y 10 años, pero el personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) o del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puede autorizar un período menor de estadía de acuerdo a los papeles que presente la persona en el puerto de entrada a los Estados Unidos.

Además, todas las visas se expiden impresas en un sticker que se pega en una hoja del pasaporte, así que el sello analógico de la Burroughs -que funcionaba como una "visa no inmigrante"- quedó por demás desactualizado.

Pero, ¿qué pasa si la persona ingresa a los Estados Unidos con una visa y luego se le vence estando todavía en el país? Desde el DoS informaron que si la entrada fue autorizada por personal del DHS o del CBP entonces período de estadía consta en el sello de admisión o Formulario I-94 en papel, así que no debería haber problema para completar el viaje.