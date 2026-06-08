Fenómeno Scaloneta: más de 91 mil personas acompañaron a la Selección Argentina en Texas
El amistoso frente a Honduras no solo sirvió como preparación para el Mundial 2026. También quedó en la historia por la impresionante convocatoria que logró la Albiceleste.
La Selección Argentina continúa generando un fenómeno que trasciende los resultados deportivos. A pocos días del inicio del Mundial 2026, el equipo dirigido por Lionel Scaloni volvió a exhibir el enorme respaldo popular que lo acompaña en cada presentación. Esta vez ocurrió en Texas, donde más de 91 mil espectadores colmaron las tribunas del Kyle Field para presenciar el triunfo por 2-0 ante Honduras en uno de los últimos ensayos previos a la defensa del título mundial.
La cifra final de asistentes alcanzó los 91.102 espectadores y se convirtió en la mayor convocatoria registrada por el conjunto nacional durante toda la era Scaloni. El dato adquiere todavía más relevancia si se tiene en cuenta que el entrenador ya acumula casi un centenar de encuentros al frente del seleccionado y que muchos de ellos se disputaron en escenarios de máxima importancia.
El ambiente vivido en el estadio estadounidense reflejó el fenómeno que rodea actualmente a la Albiceleste. Miles de hinchas vestidos con los colores argentinos transformaron las tribunas en una extensión de cualquier cancha del país. Desde varias horas antes del inicio del encuentro, los alrededores del estadio se poblaron de camisetas, banderas y canciones dedicadas al equipo que conquistó la Copa del Mundo en Qatar 2022.
La marca conseguida también significó un récord para el propio Kyle Field en eventos futbolísticos. Hasta este encuentro, el partido con mayor asistencia en el estadio había sido el amistoso disputado entre México y Brasil en 2024, que reunió a unas 85 mil personas. La presencia masiva de seguidores argentinos permitió superar ampliamente aquella referencia y establecer un nuevo registro para el recinto ubicado en Texas.
Dentro del ciclo conducido por Scaloni no existía un antecedente semejante: ni siquiera la histórica final del Mundial de Qatar ante Francia había alcanzado semejante cantidad de espectadores. Aquel encuentro decisivo, disputado en el Estadio Lusail, contó con una asistencia oficial de 88.966 personas. También en ese escenario se habían jugado los partidos frente a México y Croacia durante la inolvidable campaña que culminó con la obtención de la tercera estrella.
Para encontrar una cifra superior acompañando a la Selección Argentina hay que retroceder varios años. El antecedente más cercano se produjo el 9 de junio de 2017, cuando 95.569 espectadores asistieron al Melbourne Cricket Ground para observar el amistoso entre Argentina y Brasil que marcó el debut de Jorge Sampaoli como entrenador del combinado nacional. En aquella ocasión, el conjunto albiceleste se impuso por 1-0 gracias a un gol de Gabriel Mercado.
Más allá de las estadísticas, el dato confirma el extraordinario momento de conexión que existe entre la Selección y sus hinchas. El equipo campeón del mundo no solo despierta expectativa en Argentina, sino también en distintas comunidades repartidas por todo el planeta. Con Lionel Messi como principal referente y una generación que ya hizo historia, la Scaloneta llega al Mundial respaldada por una multitud que parece dispuesta a acompañarla en cualquier rincón del mundo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario