Fenómeno Scaloneta: más de 91 mil personas acompañaron a la Selección Argentina en Texas

Dentro del ciclo conducido por Scaloni no existía un antecedente semejante: ni siquiera la histórica final del Mundial de Qatar ante Francia había alcanzado semejante cantidad de espectadores. Aquel encuentro decisivo, disputado en el Estadio Lusail, contó con una asistencia oficial de 88.966 personas. También en ese escenario se habían jugado los partidos frente a México y Croacia durante la inolvidable campaña que culminó con la obtención de la tercera estrella.

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Para encontrar una cifra superior acompañando a la Selección Argentina hay que retroceder varios años. El antecedente más cercano se produjo el 9 de junio de 2017, cuando 95.569 espectadores asistieron al Melbourne Cricket Ground para observar el amistoso entre Argentina y Brasil que marcó el debut de Jorge Sampaoli como entrenador del combinado nacional. En aquella ocasión, el conjunto albiceleste se impuso por 1-0 gracias a un gol de Gabriel Mercado.

Más allá de las estadísticas, el dato confirma el extraordinario momento de conexión que existe entre la Selección y sus hinchas. El equipo campeón del mundo no solo despierta expectativa en Argentina, sino también en distintas comunidades repartidas por todo el planeta. Con Lionel Messi como principal referente y una generación que ya hizo historia, la Scaloneta llega al Mundial respaldada por una multitud que parece dispuesta a acompañarla en cualquier rincón del mundo.

Embed It was already known that Lionel Messi would not be playing, yet 91,102 fans still showed up at Kyle Field in Texas



We don’t talk enough about Messi’s impact in the United States. pic.twitter.com/KPuFuCBoxt — Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) June 7, 2026