Emergencia en Discapacidad: convocan a una marcha para este jueves frente al Ministerio de Salud
Familias y personas con discapacidad se unieron al Sindicato de Choferes Particulares para reclamar por la normalización de los pagos y otros puntos de la ley.
Familias y personas con discapacidad junto con personal nucleado en el Sindicato de Choferes Particulares convocaron a una marcha este jueves frente al Ministerio de Salud para reclamar por la normalización de los pagos y otros puntos de la ley.
Aunque esté vigente la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue reglamentada en 2026 a pesar de los intentos de Javier Milei por vetarla o derogarla, los prestadores del sector todavía no vieron normalizados sus pagos, explicaron activistas del sector que convocaron a una marcha para este jueves a la sede del Ministerio de Salud de la Nación.
Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad anunciaron la convocatoria para las 10.30 del jueves frente al edificio ubicado en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Belgrano, en la Ciudad de Buenos Aires.
Los choferes particulares reportaron que persisten las demoras en los pagos que debían efectuar PAMI e Incluir Salud, que es el programa federal gestionado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para garantizar la cobertura médica a titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) que no tengan obra social.
Por eso la cuestión excede el ámbito privado, y desde el Foro señalaron una vez más que "no se trata de un reclamo sectorial" sino de "la defensa de un sistema esencial que sostiene la atención, los apoyos y la calidad de vida de miles de personas en todo el país".
La convocatoria llega apenas una semana después de que el Ministerio de Salud aplicara un mezquino 5,87% de aumento en las tarifas del nomenclador del Sistema de Prestaciones de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, que son la guía para profesionales dedicados a diversos tratamientos terapeuticos.
El porcentaje fue calculado "sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a los meses de diciembre 2025 y enero 2026", como consta en la Resolución 340/2026 del ministerio a cargo de Mario Lugones.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario