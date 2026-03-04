Emergencia en Discapacidad: convocan a una marcha para este jueves frente al Ministerio de Salud

La convocatoria llega apenas una semana después de que el Ministerio de Salud aplicara un mezquino 5,87% de aumento en las tarifas del nomenclador del Sistema de Prestaciones de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, que son la guía para profesionales dedicados a diversos tratamientos terapeuticos.

El porcentaje fue calculado "sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a los meses de diciembre 2025 y enero 2026", como consta en la Resolución 340/2026 del ministerio a cargo de Mario Lugones.