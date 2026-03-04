Hallan profesor muerto en su departamento de Caballito: estaba maniatado y con un trapo en la boca

Aunque cada caso tiene sus particularidades, antecedentes recientes muestran situaciones similares en Argentina que también generaron alarma. En Trenque Lauquen, una docente fue hallada atada y amordazada en su casa, mientras que, en La Plata, un hombre de 80 años fue encontrado muerto y atado en su vivienda. Incluso en Caballito y barrios cercanos se registraron hallazgos violentos en departamentos particulares en los últimos años, lo que evidencia la complejidad de este tipo de investigaciones en entornos residenciales de la Ciudad.