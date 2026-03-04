Hallan profesor muerto en su departamento de Caballito: estaba maniatado y con un trapo en la boca
Un profesor de 55 años fue hallado sin vida en su departamento del barrio porteño de Caballito. La Policía investiga las causas y no descarta ninguna hipótesis.
Un hallazgo conmocionó este miércoles al barrio porteño de Caballito. David Walter Aguirre, profesor de 55 años, fue encontrado muerto en su departamento ubicado en Hidalgo al 375, según confirmaron fuentes oficiales. La víctima estaba maniatada con precintos y con un trapo en la boca, informaron desde la Policía de la Ciudad.
La alerta lo dio un colaborador de Aguirre, preocupado por su ausencia, y al llegar los efectivos constataron la escena.
El caso generó sorpresa y conmoción entre vecinos y colegas del docente. “Siempre fue amable con los alumnos, un tipo tranquilo”, contó un vecino que lo conocía. Sin embargo, la violencia del hallazgo impactó incluso a quienes lo trataban a diario. Médicos del SAME confirmaron su fallecimiento en el lugar, mientras la Justicia ordenó preservar la escena y avanzar con pericias forenses para determinar la causa exacta de la muerte y si hubo participación de terceros.
Aunque cada caso tiene sus particularidades, antecedentes recientes muestran situaciones similares en Argentina que también generaron alarma. En Trenque Lauquen, una docente fue hallada atada y amordazada en su casa, mientras que, en La Plata, un hombre de 80 años fue encontrado muerto y atado en su vivienda. Incluso en Caballito y barrios cercanos se registraron hallazgos violentos en departamentos particulares en los últimos años, lo que evidencia la complejidad de este tipo de investigaciones en entornos residenciales de la Ciudad.
Por el momento, la causa quedó a cargo de la fiscalía de turno, que ya solicitó pericias en la escena, análisis forenses y toma de testimonios a familiares y personas cercanas. La Policía mantiene un operativo en el edificio y continúa recabando información que permita esclarecer qué ocurrió con Aguirre. Se espera que en las próximas horas surjan novedades sobre la investigación.
