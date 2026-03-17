Quién era la mujer que fue asesinada en San Isidro tras un ataque sicario por un auto fallado
El hecho ocurrió en la tarde de este lunes, en la localidad bonaerense de Beccar, como venganza por la venta de un vehículo de alta gama que tenía fallas.
Un violento episodio sacudió la tarde del lunes en el partido bonaerense de San Isidro, cuando un ataque presuntamente sicario terminó con la vida de una mujer. El crimen ocurrió en una vivienda situada en la calle Luis de Flores al 2200, en la localidad de Beccar.
Toda la secuencia del ataque quedó filmada por una cámara de seguridad del barrio, material que ahora es clave para la investigación.
Cabe señalar que el ataque estaba dirigido al hijo de la víctima de 53 años y estaría relacionado con la venta de un auto BMW que tenía fallas.
Quién era la víctima de un presunto ataque sicario en Beccar
La mujer asesinada fue identificada como Cecilia Iraola, de 53 años, quien trabajaba en la comercialización de relojes y joyas de lujo. Según los avances de la investigación, el ataque sicario no habría tenido a Iraola como blanco original, sino a su hijo, quien se encontraba ausente al momento del violento episodio.
El conflicto se originó cuando el hijo de la víctima, identificado como Matías, de 27 años, vendió un BMW a 10.000 dólares. El auto presentó problemas mecánicos y entonces el comprador insistió en que le devolviera el dinero que había pagado.
Sin embargo, ante la falta de respuestas, el comprador comenzó a amenazar al joven a tal punto que este decidió irse del país. Según precisaron fuentes policiales, había viajado a Costa Rica 48 horas antes de la balacera.
De esta forma, los investigadores llegaron hasta el comprador del BMW: un hombre identificado como Gustavo Ezequiel Arroyo, de 36 años, señalado como el presunto autor intelectual del homicidio. Posterior a lo sucedido, Arroyo fue arrestado en una vivienda del country Loma Verde, en Escobar.
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