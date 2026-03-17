Quién era la mujer que fue asesinada en San Isidro tras un ataque sicario por un auto fallado

Sin embargo, ante la falta de respuestas, el comprador comenzó a amenazar al joven a tal punto que este decidió irse del país. Según precisaron fuentes policiales, había viajado a Costa Rica 48 horas antes de la balacera.

De esta forma, los investigadores llegaron hasta el comprador del BMW: un hombre identificado como Gustavo Ezequiel Arroyo, de 36 años, señalado como el presunto autor intelectual del homicidio. Posterior a lo sucedido, Arroyo fue arrestado en una vivienda del country Loma Verde, en Escobar.

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