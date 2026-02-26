Quién era Marcelo Boschi, el empresario de Santa Fe cuyo cuerpo apareció este jueves a la vera del río
Los restos del empresario fueron hallados por Prefectura aguas abajo de Puerto Reconquista, Santa Fe. Su lancha había sido localizada dos días antes.
La Justicia de Santa Fe investigó las circunstancias en las que murió el empresario Marcelo Boschi, cuyo cuerpo fue localizado este jueves semisumergido en el río San Jerónimo, aguas abajo de Puerto Reconquista, en el norte de Santa Fe.
Boschi, de 55 años, era el titular de la compañía "De buena madera", muy conocida en la zona. Su actividad comercial había estado ligada largo tiempo a la carpintería y la fabricación de muebles, pero no era su única ocupación.
Además de ser reconocido por sus muebles, Boschi había llegado a integrar la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Reconquista y tenía en su haber otros títulos ligados a la vida comunitaria, como el de comisario general de la Expo Rural.
El empresario era miembro del Rotary Club local y tenía una lancha, un casco tipo Tracker marca Cargo de 6,40 metros equipado con motor Yamaha de 115 hp que llevaba el nombre de su empresa.
Allegados a Boschi aseguraron que no solía navegar solo, pero el martes pasado zarpó alrededor de las 5 mañana desde la Guardería Amarras, en Santa Fe, con destino a Goya, en la provincia de Corrientes.
Pocas horas más tarde la embarcación fue localizada a la deriva en el riacho Correntoso, a unos 10 kilómetros aguas arriba de Puerto Reconquista, pero no había rastros de Boschi.
En cambio, el cuerpo del empresario fue localizado dos días más tarde en el paraje El Timbó Quemado, ubicado a unos 15 minutos de Puerto Reconquista. La última pista de su periplo la aportó un video que registró su paso a las 5.55 del martes.
Tras la confirmación de su muerte uno de sus amigos más cercanos reveló que Boschi había sido estafado hace poco, y que las ventas de su negocio no iban nada bien. Aún así, su final no tiene una explicación lógica.
"Marcelo es una persona con convicción, con determinación, si tomo esa decisión lo iba a hacer. Pero me llama la atención su decisión si es que fue así ya que él siempre tuvo mucho amor por la vida", expresó Rodrigo Muchut, amigo del empresario, en una comunicación con la radio Radio Amanecer, de Santa Fe.
Como la Justicia de Santa Fe aceptó que la causa de muerte de Boschi fue una asfixia por inmersión no se ordenó una autopsia al cuerpo, sino que ya fue entregado a la familia del empresario para su entierro.
