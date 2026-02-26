Quién era Marcelo Boschi, el empresario de Santa Fe cuyo cuerpo apareció este jueves a la vera del río

Pocas horas más tarde la embarcación fue localizada a la deriva en el riacho Correntoso, a unos 10 kilómetros aguas arriba de Puerto Reconquista, pero no había rastros de Boschi.

boschi lancha

En cambio, el cuerpo del empresario fue localizado dos días más tarde en el paraje El Timbó Quemado, ubicado a unos 15 minutos de Puerto Reconquista. La última pista de su periplo la aportó un video que registró su paso a las 5.55 del martes.

Tras la confirmación de su muerte uno de sus amigos más cercanos reveló que Boschi había sido estafado hace poco, y que las ventas de su negocio no iban nada bien. Aún así, su final no tiene una explicación lógica.

"Marcelo es una persona con convicción, con determinación, si tomo esa decisión lo iba a hacer. Pero me llama la atención su decisión si es que fue así ya que él siempre tuvo mucho amor por la vida", expresó Rodrigo Muchut, amigo del empresario, en una comunicación con la radio Radio Amanecer, de Santa Fe.

Como la Justicia de Santa Fe aceptó que la causa de muerte de Boschi fue una asfixia por inmersión no se ordenó una autopsia al cuerpo, sino que ya fue entregado a la familia del empresario para su entierro.