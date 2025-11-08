Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy sábado 8 de noviembre
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestra a este sábado como el inicio de las mejoras climáticas para porteños y bonaerenses.
Tras las fuertes lluvias de este viernes, el sábado se presenta como una jornada donde las condiciones climáticas comenzarán a mejorar. Si bien el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un cielo mayormente nublado, este día será la antesala de un domingo, lunes y martes con temperaturas en aumento.
El termómetro del inicio del fin de semana se ubicará alrededor de los 12 grados de mínima, mientras que la máxima podría alcanzar los 21. Inicialmente, el viento soplará del sector Sur, para luego hacerlo desde el Este y generar un cambio que afectará positivamente en el tiempo de los próximos días.
Pronóstico extendido para el AMBA
En tanto, la jornada dominical estará marcada por un notable ascenso en la temperatura máxima: porteños y bonaerenses gozarán de unos agradables 24 grados, con cielo parcialmente nublado y viento soplando, desde el arranque, del sector Norte, para luego finalizar el día haciéndolo desde el Oeste.
Por su parte, el lunes se presentará como un día caluroso, donde el termómetro volverá a ser protagonista: las térmicas oscilarán entre los 14 y 27 grados, anticipando una jornada muy primaveral y casi veraniega. Con cielo algo nublado, el viento soplará del Sudeste y del Sudoeste durante todo el día.
La temperatura más alta de la semana se la llevará el martes, cuando se registren 28 grados, lo que podría alcanzar los 30 sin problemas, teniendo en cuenta la sensación térmica, que siempre se ubica por encima del dato oficial.
