"Santa Scaloneta": feriados y fin de semana XXL durante los partidos de Argentina en el Mundial 2026

Con la agenda de la fase de grupos confirmada y el calendario de feriados 2026, analizamos cuándo caen los partidos de la Selección. Posible "finde" largo.

La fiebre mundialista ya tiene fecha de inicio y los argentinos empiezan a hacer cuentas. No solo para saber cuántos puntos necesita la Selección para clasificar, sino para organizar la vida laboral y familiar en torno a la "Scaloneta". Con el calendario de feriados ya establecido, se abren oportunidades ideales para disfrutar el Mundial 2026.

El cronograma de la fase de grupos del Grupo J ya está definido y presenta un panorama mixto: desde partidos nocturnos hasta encuentros en horario laboral. Sin embargo, el verdadero "premio" podría llegar en las instancias decisivas con un fin de semana XXL.

Los feriados que pueden coincidir con el Mundial 2026

Fase de Grupos: ¿Feriados o días hábiles?

Argentina debutará a mediados de junio. Aquí el detalle de cada fecha y su coincidencia con el calendario laboral:

  • Argentina vs. Argelia: Se juega el martes 16 de junio a las 22:00 hs.

    • El dato: Si bien el partido es un martes, el día anterior será feriado. El lunes 15 de junio será feriado trasladable por el Paso a la Inmortalidad del Gral. Güemes (cuya fecha original es el 17/6). Esto genera un fin de semana largo previo al debut, ideal para preparar la previa, aunque el partido se verá en la noche de un día laboral.

  • Argentina vs. Austria: Se juega el lunes 22 de junio a las 14:00 hs.

  • El dato: Malas noticias para la oficina. El feriado más cercano es el sábado 20 de junio (Día de la Bandera), que al ser inamovible y caer en fin de semana, no se traslada. Habrá que negociar en el trabajo o acomodar el almuerzo para ver el partido de la segunda fecha.

  • Jordania vs. Argentina: Se juega el sábado 27 de junio a las 23:00 hs.

    • El dato: Al caer sábado por la noche, no interfiere con la jornada laboral estándar y no requiere de feriados para disfrutarlo con amigos o familia.

    IMPORTANTE: Oficial: el Gobierno confirmó si los de Carnaval son feriados o días no laborables

    La ilusión de Cuartos de Final y el "Súper Finde XXL"

    Si la Selección Argentina logra sortear la fase de grupos, los 16avos (del 28 de junio al 3 de julio) y los Octavos de final (del 4 al 7 de julio), podría regalarle al país una coincidencia histórica en Cuartos de Final.

    Esta instancia se jugará entre el 9 y el 11 de julio. El calendario de feriados 2026 marca lo siguiente:

    • Jueves 9 de julio: Feriado inamovible (Día de la Independencia).

    • Viernes 10 de julio: Feriado con fines turísticos.

    Esto conforma un fin de semana extralargo de cuatro días (del jueves 9 al domingo 12). Si la "Scaloneta" llega a cuartos, el partido se jugaría en pleno descanso nacional, garantizando una audiencia récord y festejos extendidos.

    Las instancias finales

    • Semifinales: Se jugarán el 14 y 15 de julio (martes y miércoles), días laborables normales.

    • Final: Será el domingo 19 de julio, cerrando el certamen.

