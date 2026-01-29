"Santa Scaloneta": feriados y fin de semana XXL durante los partidos de Argentina en el Mundial 2026
Con la agenda de la fase de grupos confirmada y el calendario de feriados 2026, analizamos cuándo caen los partidos de la Selección. Posible "finde" largo.
La fiebre mundialista ya tiene fecha de inicio y los argentinos empiezan a hacer cuentas. No solo para saber cuántos puntos necesita la Selección para clasificar, sino para organizar la vida laboral y familiar en torno a la "Scaloneta". Con el calendario de feriados ya establecido, se abren oportunidades ideales para disfrutar el Mundial 2026.
El cronograma de la fase de grupos del Grupo J ya está definido y presenta un panorama mixto: desde partidos nocturnos hasta encuentros en horario laboral. Sin embargo, el verdadero "premio" podría llegar en las instancias decisivas con un fin de semana XXL.
Fase de Grupos: ¿Feriados o días hábiles?
Argentina debutará a mediados de junio. Aquí el detalle de cada fecha y su coincidencia con el calendario laboral:
Argentina vs. Argelia: Se juega el martes 16 de junio a las 22:00 hs.
El dato: Si bien el partido es un martes, el día anterior será feriado. El lunes 15 de junio será feriado trasladable por el Paso a la Inmortalidad del Gral. Güemes (cuya fecha original es el 17/6). Esto genera un fin de semana largo previo al debut, ideal para preparar la previa, aunque el partido se verá en la noche de un día laboral.
Argentina vs. Austria: Se juega el lunes 22 de junio a las 14:00 hs.
El dato: Malas noticias para la oficina. El feriado más cercano es el sábado 20 de junio (Día de la Bandera), que al ser inamovible y caer en fin de semana, no se traslada. Habrá que negociar en el trabajo o acomodar el almuerzo para ver el partido de la segunda fecha.
Jordania vs. Argentina: Se juega el sábado 27 de junio a las 23:00 hs.
El dato: Al caer sábado por la noche, no interfiere con la jornada laboral estándar y no requiere de feriados para disfrutarlo con amigos o familia.
La ilusión de Cuartos de Final y el "Súper Finde XXL"
Si la Selección Argentina logra sortear la fase de grupos, los 16avos (del 28 de junio al 3 de julio) y los Octavos de final (del 4 al 7 de julio), podría regalarle al país una coincidencia histórica en Cuartos de Final.
Esta instancia se jugará entre el 9 y el 11 de julio. El calendario de feriados 2026 marca lo siguiente:
Jueves 9 de julio: Feriado inamovible (Día de la Independencia).
Viernes 10 de julio: Feriado con fines turísticos.
Esto conforma un fin de semana extralargo de cuatro días (del jueves 9 al domingo 12). Si la "Scaloneta" llega a cuartos, el partido se jugaría en pleno descanso nacional, garantizando una audiencia récord y festejos extendidos.
Las instancias finales
Semifinales: Se jugarán el 14 y 15 de julio (martes y miércoles), días laborables normales.
Final: Será el domingo 19 de julio, cerrando el certamen.
