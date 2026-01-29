"Santa Scaloneta": feriados y fin de semana XXL durante los partidos de Argentina en el Mundial 2026

El dato: Al caer sábado por la noche, no interfiere con la jornada laboral estándar y no requiere de feriados para disfrutarlo con amigos o familia.

La ilusión de Cuartos de Final y el "Súper Finde XXL"

Si la Selección Argentina logra sortear la fase de grupos, los 16avos (del 28 de junio al 3 de julio) y los Octavos de final (del 4 al 7 de julio), podría regalarle al país una coincidencia histórica en Cuartos de Final.

Esta instancia se jugará entre el 9 y el 11 de julio. El calendario de feriados 2026 marca lo siguiente:

Jueves 9 de julio: Feriado inamovible (Día de la Independencia).

Viernes 10 de julio: Feriado con fines turísticos.

Esto conforma un fin de semana extralargo de cuatro días (del jueves 9 al domingo 12). Si la "Scaloneta" llega a cuartos, el partido se jugaría en pleno descanso nacional, garantizando una audiencia récord y festejos extendidos.

Las instancias finales