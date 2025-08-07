Quién era Wenceslao Benoit, el guía argentino hallado muerto en Paraguay

Quién era Wenceslao Benoit

El argentino Wenceslao Benoit se había radicado en Paraguay siendo un joven emprendedor, hacía poco menos de 50 años, y allí desarrolló su actividad como guía experimentado, realizando excursiones y expediciones, especialmente con turistas extranjeros que necesitaban un baqueano.

Según trascendió, tenía una empresa de alquiler de vehículos 4x4 y hacía de guía turístico -aunque no contaba con título específico como guía turístico- para quienes querían visitar el Parque Nacional Defensores del Chaco, donde terminó falleciendo, aunque es una zona que conocía a la perfección ya que solía hacer excursiones junto a sus clientes.