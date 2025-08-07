Quién era Wenceslao Benoit, el guía argentino hallado muerto en Paraguay
Tenía 77 años y estaba radicado desde hace décadas en el país vecino, donde fungía como baqueano de turistas extranjeros en el Parque Nacional Defendores del Chaco, donde fue hallado muerto.
Como ya se informó, este jueves fue encontrado en Paraguay el cuerpo sin vida de Wenceslao Benoit, el empresario turístico argentino que había sido visto por última vez la semana en la zona del cerro León, a unos 660 kilómetros de Asunción.
Benoit, de 77 años, había llegado a la zona del cerro León el 31 de julio último en compañía de un ciudadano belga llamado Raphael Gibbon, con quien haría una excursión nocturna; pero al turista le pareció peligroso seguir caminando de noche y se quedó durmiendo en la camioneta que usaban.
Pero el hombre decidió continuar solo y desapareció en la misma noche del último día del mes pasado en la zona de Madrejón, dentro del Parque Nacional Defensores del Chaco, donde está el Cerro León. Al día siguiente sus familiares reportaron la desaparición y comenzó el operativo de búsqueda.
Fuentes paraguayas informaron que el cuerpo de Benoit fue localizado después del mediodía por integrantes de la comunidad Ayoreo Totobiegosode, que vieron su cuerpo a poco más de un kilómetro del sitio donde días atrás había sido encontrada su camioneta.
En la búsqueda de una semana de duración colaboró un contingente militar con dos aeronaves de la Fuerza Aérea Paraguaya, un Tucano y el Cessna 206, además de miembros de Bomberos Voluntarios de Puerto Iguazú, que aportaron a Midas, un ovejero alemán especializado en rastreo.
Quién era Wenceslao Benoit
El argentino Wenceslao Benoit se había radicado en Paraguay siendo un joven emprendedor, hacía poco menos de 50 años, y allí desarrolló su actividad como guía experimentado, realizando excursiones y expediciones, especialmente con turistas extranjeros que necesitaban un baqueano.
Según trascendió, tenía una empresa de alquiler de vehículos 4x4 y hacía de guía turístico -aunque no contaba con título específico como guía turístico- para quienes querían visitar el Parque Nacional Defensores del Chaco, donde terminó falleciendo, aunque es una zona que conocía a la perfección ya que solía hacer excursiones junto a sus clientes.
