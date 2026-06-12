Santiago del Estero: una mujer amenazó a la maestra de su hija por una nota en la libreta
Ocurrió en Santiago del Estero, luego de que docente realizara una observación por las reiteradas faltas de la alumna.
Una grave situación de violencia escolar tuvo lugar en una escuela primaria de Santiago del Estero, donde una docente denunció haber recibido amenazas de muerte por parte de la madre de una alumna. La furia se desató luego de que la maestra dejara asentado en la libreta escolar una observación por las constantes inasistencias de la menor a las clases.
El episodio tuvo lugar en un establecimiento escolar ubicado en la intersección de Rivadavia y Milburg, en la capital santiagueña. La víctima, una docente de 40 años, vivió momentos de profundo temor cuando, en pleno horario de clases, recibió una violenta amenaza de muerte y agresión física por parte de la madre de una de sus alumnas.
De acuerdo con la información publicada por el portal santiagueño El Liberal, el conflicto se originó luego de que la maestra dejara por escrito una observación pedagógica en la libreta escolar, donde expresaba su preocupación por las reiteradas inasistencias de la alumna y remarcaba la importancia de ir a clases para no perderse los contenidos escolares.
El audio con las amenazas a la docente
Según la denuncia, poco después, la maestra estaba dictando clases cuando su teléfono celular comenzó a sonar. Al revisar los mensajes, se encontró con un audio de WhatsApp enviado por la madre de la alumna en cuestión, totalmente enajenada.
“Que sea la primera y última vez que a mi hija le escribís en su evaluación que ella debe asistir a clases, porque te voy a reventar la cara a piñas cuando te vea. Ya vas a ver, va a ser tu último día, así que vete avisando en tu casa”, se escuchaba en el mensaje.
Tras recibir el audio, la docente informó de inmediato a las autoridades de la escuela y posteriormente se presentó en la Comisaría Comunitaria N° 4 para radicar la denuncia formal. Una de sus mayores preocupaciones es que la acusada vive justo enfrente del establecimiento escolar.
Frente a esta situación, la Justicia de Santiago del Estero tomó conocimiento sobre el caso e intervino de inmediato, ordenando una restricción perimetral de urgencia para prohibirle a la acusada acercarse a la denunciante por el plazo de 90 días. La causa quedó a cargo del fiscal Diego Cortés.
Un alumno amenazó de muerte a su maestra, también en Santiago del Estero
Una situación similar se vivió en las últimas horas, también dentro de una escuela de Santiago del Estero. En este caso, una docente de 52 años denunció haber sido amenazada de muerte por un alumno de 18 años durante una clase.
El hecho ocurrió entro de la Escuela Secundaria Francisca Jaques, cuando la profesora advirtió que el estudiante la estaba filmando o fotografiando con su teléfono celular sin autorización y le pidió que guardara el dispositivo.
Según la denuncia, el joven reaccionó de manera violenta y expresó en voz alta: "La voy a matar", frase que habría repetido delante de otros alumnos.
La causa es investigada por la Fiscalía, que ordenó diversas medidas para esclarecer el episodio, entre ellas el relevamiento de cámaras de seguridad, averiguaciones vecinales e informes socioambientales. Para esto, se solicitó la colaboración a la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y de la Brigada de Investigaciones.
Además, las autoridades educativas iniciaron una investigación interna, mientras que no se descarta que el estudiante sea citado a declarar junto a sus padres en los próximos días.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario