Santiago del Estero: una mujer amenazó a la maestra de su hija por una nota en la libreta

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Tras recibir el audio, la docente informó de inmediato a las autoridades de la escuela y posteriormente se presentó en la Comisaría Comunitaria N° 4 para radicar la denuncia formal. Una de sus mayores preocupaciones es que la acusada vive justo enfrente del establecimiento escolar.

Frente a esta situación, la Justicia de Santiago del Estero tomó conocimiento sobre el caso e intervino de inmediato, ordenando una restricción perimetral de urgencia para prohibirle a la acusada acercarse a la denunciante por el plazo de 90 días. La causa quedó a cargo del fiscal Diego Cortés.

Un alumno amenazó de muerte a su maestra, también en Santiago del Estero

amenaza maestra santiago del estero Escuela Francisca Jacques, Santiago del Estero

Una situación similar se vivió en las últimas horas, también dentro de una escuela de Santiago del Estero. En este caso, una docente de 52 años denunció haber sido amenazada de muerte por un alumno de 18 años durante una clase.

El hecho ocurrió entro de la Escuela Secundaria Francisca Jaques, cuando la profesora advirtió que el estudiante la estaba filmando o fotografiando con su teléfono celular sin autorización y le pidió que guardara el dispositivo.

Según la denuncia, el joven reaccionó de manera violenta y expresó en voz alta: "La voy a matar", frase que habría repetido delante de otros alumnos.

La causa es investigada por la Fiscalía, que ordenó diversas medidas para esclarecer el episodio, entre ellas el relevamiento de cámaras de seguridad, averiguaciones vecinales e informes socioambientales. Para esto, se solicitó la colaboración a la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y de la Brigada de Investigaciones.

Además, las autoridades educativas iniciaron una investigación interna, mientras que no se descarta que el estudiante sea citado a declarar junto a sus padres en los próximos días.