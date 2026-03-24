Revés judicial para Juanita Tinelli: la causa por amenazas fue archivada
La influencer había denunciado intimidaciones contra su familia y contaba con botón antipánico. Sin embargo, no lograron comprobar la existencia de la llamada.
La causa judicial iniciada por Juanita Tinelli por presuntas amenazas hacia su familia tuvo un giro inesperado. Luego de varios meses de investigación, la Justicia determinó archivar el expediente al no encontrar pruebas que respalden la denuncia.
El tema volvió a la agenda pública a partir de los comentarios de Laura Ubfal en su programa de streaming en Bondi Live, La Linterna, donde repasó los detalles del caso y su desenlace.
En ese contexto, la periodista recordó: "una amenaza horrible para ella y su familia y se la endilgaban a un señor que, después, terminó siendo el comprador de Telefe, Gustavo Scaglione. Obvio que parecía algún trucho que llamó y dijo ese nombre".
Según el relato, uno de los puntos clave que complicó la investigación fue la falta de pruebas directas. "Según Juana, ella se asustó y borró el mensaje, entonces cuando la Justicia le pidió su teléfono para corroborar de dónde vino la llamada, ella no quiso entregar su celular, nunca se pudo comprobar nada", detalló Ubfal sobre el avance del expediente.
Finalmente, el caso no prosperó. "la causa fue archivada pero, según tengo entendido, Juanita va a tener que retractarse. Lo que comprobó la Justicia fue que la llamada nunca existió", concluyó la periodista, marcando el cierre de un episodio que había generado preocupación en su momento.
La respuesta de Gustavo Scaglione tras la denuncia de Juanita Tinelli
Luego de que Juanita Tinelli lo mencionara en su denuncia por amenazas, el empresario Gustavo Scaglione salió al cruce con un contundente descargo. La acusación fue difundida por Marina Calabró en el programa Lape Club Social, donde se leyeron detalles del testimonio presentado por la joven.
En ese documento, Juanita relató: "'Atiendo y una voz masculina me preguntó, ¿vos sos Juanita Tinelli? Y le respondí: 'Sí. ¿Quién habla?'. El hombre me contestó: 'Soy Gustavo Scaglione. Tu papá me conoce muy bien. Vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho, mucho'. Acto seguido, corto la comunicación. El tono de voz fue inequívocamente amenazante, sentí pánico inmediato, no podía respirar. Tuve miedo por mi seguridad y por la de mi familia. Debido al estado de nerviosimo que me provocó esta amenaza telefónica, borré el registro de la llamada".
Tras la difusión del testimonio, Calabró se comunicó directamente con el empresario, quien reaccionó con dureza desde España. "Ya lo pasó todo a los abogados para que se ocupen de esta falsa denuncia y que ahora va a ejecutarle todo con respecto a las deudas que Tinelli tiene con él", leyó la periodista en vivo.
Según detallaron en el programa, Scaglione “perdió la paciencia” y atribuye el conflicto a una disputa económica previa vinculada a un embargo en Uruguay. En ese contexto, trascendió que Marcelo Tinelli mantendría una deuda millonaria con el empresario, relacionada con una propiedad que debería ser entregada como parte de pago.
Por último, Calabró compartió otra frase tajante de Scaglione: “De ninguna manera amenacé a Juanita Tinelli, voy a accionar legalmente porque me están difamando”.
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