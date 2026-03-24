Revés judicial para Juanita Tinelli: la causa por amenazas fue archivada

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Se prende LA LINTERNA de lunes a viernes de 15:30 a 16:30hs con @laubfal @FlorCabreraGH y @agus_rey pic.twitter.com/AHKY2brrhc — Bondi (@bondi_liveok) March 23, 2026

La respuesta de Gustavo Scaglione tras la denuncia de Juanita Tinelli

Luego de que Juanita Tinelli lo mencionara en su denuncia por amenazas, el empresario Gustavo Scaglione salió al cruce con un contundente descargo. La acusación fue difundida por Marina Calabró en el programa Lape Club Social, donde se leyeron detalles del testimonio presentado por la joven.

En ese documento, Juanita relató: "'Atiendo y una voz masculina me preguntó, ¿vos sos Juanita Tinelli? Y le respondí: 'Sí. ¿Quién habla?'. El hombre me contestó: 'Soy Gustavo Scaglione. Tu papá me conoce muy bien. Vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho, mucho'. Acto seguido, corto la comunicación. El tono de voz fue inequívocamente amenazante, sentí pánico inmediato, no podía respirar. Tuve miedo por mi seguridad y por la de mi familia. Debido al estado de nerviosimo que me provocó esta amenaza telefónica, borré el registro de la llamada".

juana marcelo tinelli

Tras la difusión del testimonio, Calabró se comunicó directamente con el empresario, quien reaccionó con dureza desde España. "Ya lo pasó todo a los abogados para que se ocupen de esta falsa denuncia y que ahora va a ejecutarle todo con respecto a las deudas que Tinelli tiene con él", leyó la periodista en vivo.

Según detallaron en el programa, Scaglione “perdió la paciencia” y atribuye el conflicto a una disputa económica previa vinculada a un embargo en Uruguay. En ese contexto, trascendió que Marcelo Tinelli mantendría una deuda millonaria con el empresario, relacionada con una propiedad que debería ser entregada como parte de pago.

Por último, Calabró compartió otra frase tajante de Scaglione: “De ninguna manera amenacé a Juanita Tinelli, voy a accionar legalmente porque me están difamando”.