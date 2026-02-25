Quién es el hombre que fue atacado con un fierro en la cabeza en la discusión de tránsito de Castelar
La víctima quedó inconsciente tras una discusión de tránsito en el oeste del Gran Buenos Aires. Dos hermanos fueron detenidos y serán indagados por lesiones graves.
Alejandro Darío Vargas, de 63 años, fue la víctima del violento episodio en la localidad de Castelar, en el oeste del Gran Buenos Aires. Tras una discusión de tránsito, dos hermanos lo golpearon con una llave de cubo tipo “L” y pelea por su vida.
El hecho ocurrió el lunes en la intersección del bulevar Juan Manuel de Rosas y José María Gutiérrez, en la zona de Castelar Norte. Por la brutalidad del impacto, la víctima se desvaneció en el lugar.
Los atacantes quedaron imputados con cargos diferentes: uno por “intento de homicidio” y el otro por “amenazas agravadas por el empleo de arma y daño”.
Quién es el hombre que fue atacado con un fierro en Castelar
Alejandro Darío Vargas es despachante de aduana, se dedica a la gestión en comercio exterior. En su perfil profesional de LinkedIn indica que estudió en la Universidad de la Marina Mercante y que trabaja de manera independiente.
En las redes sociales muestra una vida familiar activa: fotos con su esposa -quien en el video del ataque se la ve desesperada increpando a los agresores-, con sus hijos, salidas y postales junto a sus perros. Fue uno de sus hijos quien lo asistió inmediatamente después del golpe en manos de Oscar Ricardo Maciel.
Según pudo saber este medio, la familia desarrolla su actividad en el rubro del comercio exterior a través de un estudio ubicado en Parque Leloir, en Ituzaingó.
“Somos Vargas Estudio COMEX, líderes en comercio internacional. Contamos con un equipo sumamente capacitado y especializado en importación, exportación y logística. Brindamos soluciones integrales para optimizar tus operaciones internacionales", indica la presentación del sitio web.
El caso
Según se pudo reconstruir, todo comenzó con un roce de tránsito entre el conductor de una camioneta Ford Ranger y la de un utilitario.
En la primera viajaban una pareja junto a su hijo de 20 años y en el segundo vehículo dos empleados de una empresa de automatización de portones.
En las imágenes se alcanza a ver como ambos conductores bajaron a discutir en medio de la calle y detuvieron la circulación de autos.
En determinado momento, el hombre que viajaba como acompañante en la utilitaria agredió al joven, pero esa situación no quedó registrada en el video. Sin embargo, el ataque provocó que la situación empeore.
Fue allí cuando el hombre que manejaba la camioneta intentó agredir a los otros dos, pero uno de ellos lo golpeó de costado con un fierro.
La víctima cayó desmayada al suelo y fue su hijo quien enseguida corrió a asistirlo. Sin embargo, durante el tiempo que duró la grabación, el hombre permaneció inconsciente.
La situación, lejos de permanecer controlada, empeoró. Quienes presenciaron la secuencia comenzaron a perseguir al atacante hasta que finalmente, entre al menos cinco personas, lo rodearon y lo golpearon.
El hombre sufrió heridas y fue detenido al igual que su compañero. Tras ello, quedó imputado por el delito de lesiones graves y se espera que en las próximas horas la Justicia avance con su situación procesal.
La víctima, por otro lado, debió ser hospitalizada a causa de las lesiones que sufrió y permanece en terapia intensiva.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario