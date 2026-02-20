Horror en Ranelagh: un motociclista mató de un golpe a un automovilista en una discusión tránsito

El joven respondió a la agresión y consiguió neutralizar el embate inicial. La confrontación, sin embargo, no concluyó en ese punto. Uno de los registros audiovisuales muestra que el motociclista redujo al conductor del Corsa, lo derribó y le propinó dos golpes cuando ya estaba en el suelo. El hombre de 51 años quedó inmóvil sobre el asfalto y murió en el lugar.

En un segundo video, que trascendió luego del hecho, se llega a ver primero cómo el motoquero primero le dio un golpe cuando el automovilista todavía estaba a bordo de su vehículo. Luego, le pateó la puerta al Corsa. En el medio, se escuchan insultos entre los dos protagonistas.

El diario local de Berazategui La Misión indicó que al lugar arribaron de inmediato dos patrullas del Comando local y una ambulancia del SAME, cuyo personal médico constató la muerte de la víctima.

Posteriormente, la Policía Científica realizó las pericias correspondientes y retiró el cuerpo cerca de las 19 horas de ayer, para su traslado a la Morgue Judicial.

En tanto, el motociclista de 25 años quedó detenido y fue llevado a la Seccional Segunda de Ranelagh. La causa quedó caratulada como homicidio.

