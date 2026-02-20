Horror en Ranelagh: un motociclista mató de un golpe a un automovilista en una discusión tránsito
Testigos grabaron el momento en que el conductor atacó con un palo al motociclista, que luego lo derribó y le dio dos golpes mortales.
Un motociclista asesinó a golpes a un automovilista tras una pelea de tránsito en Ranelagh, partido de Berazategui. El hecho ocurrió este jueves y dos testigos registraron la escena con sus teléfonos celulares. Los videos se viralizaron en redes sociales.
Todo ocurrió en la esquina de la calle Agote y 366, tras un choque entre un auto Chevrolet Corsa, manejado por un hombre de 51 años, y una moto, conducida por un joven de 25.
Por motivos que todavía son materia de investigación, ambos comenzaron a discutir por el incidente de tránsito hasta que la situación de salió de control. Según se observa en la filmación del hecho, en un momento el dueño del auto tomó un palo, se dirigió hacia el motociclista y comenzó a golpearlo.
En las imágenes difundidas se advierte que el propietario del automóvil tomó un objeto contundente, avanzó hacia el motociclista y lo atacó con ese elemento.
El joven respondió a la agresión y consiguió neutralizar el embate inicial. La confrontación, sin embargo, no concluyó en ese punto. Uno de los registros audiovisuales muestra que el motociclista redujo al conductor del Corsa, lo derribó y le propinó dos golpes cuando ya estaba en el suelo. El hombre de 51 años quedó inmóvil sobre el asfalto y murió en el lugar.
En un segundo video, que trascendió luego del hecho, se llega a ver primero cómo el motoquero primero le dio un golpe cuando el automovilista todavía estaba a bordo de su vehículo. Luego, le pateó la puerta al Corsa. En el medio, se escuchan insultos entre los dos protagonistas.
El diario local de Berazategui La Misión indicó que al lugar arribaron de inmediato dos patrullas del Comando local y una ambulancia del SAME, cuyo personal médico constató la muerte de la víctima.
Posteriormente, la Policía Científica realizó las pericias correspondientes y retiró el cuerpo cerca de las 19 horas de ayer, para su traslado a la Morgue Judicial.
En tanto, el motociclista de 25 años quedó detenido y fue llevado a la Seccional Segunda de Ranelagh. La causa quedó caratulada como homicidio.
