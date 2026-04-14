Quién es el único detenido por el crimen del obrero que ocultaron en una pared en Entre Ríos

cadaver obra construccion entre rios

La Policía Científica determinó que se trataba de una persona que había muerto tras recibir un fuerte golpe en la cabeza, y que luego alguien lo había cubierto de cal y lo había depositado en la pared para disimular los olores del proceso post mortem.

La víctima fue identificada públicamente como un obrero de nacionalidad paraguaya que trabajaba en la obra pero había desaparecido hacía dos semanas.

Los fiscales de Colón Noelia Batto y Alejandro Perroud determinaron que su muerte fue un homicidio calificado e investigan si existió una pelea previa entre Acosta y la víctima, que devino en el crimen.

Por el momento Acosta se encuentra retenido por la Policía de Entre Ríos y a disposición de la Justicia.