Quién es el único detenido por el crimen del obrero que ocultaron en una pared en Entre Ríos
El sospechoso es un hombre de 32 años de nacionalidad argentina que ni siquiera intentó huir de Entre Ríos tras matar a su compañero de trabajo.
La policía de Entre Ríos detuvo esta semana a un hombre de 32 años que fue señalado como el autor del crimen del obrero paraguayo cuyo cuerpo apareció "enterrado" en la pared de un edificio en construcción en la ciudad de Colón.
El sospechoso fue identificado como Nicolás Alexander Acosta, apodado Nino, que hasta hace poco habría estado trabajando como albañil en la obra cerca de la esquina de Costanera Quirós y Moreno, en Colón.
Acosta, de 32 años, es oriundo de la provincia de Buenos Aires pero por estos días no tiene un domicilio fijo sino que está en situación de calle. Efectivos de la Policía Departamental Colón lo encontraron en las calles de esa ciudad de Entre Ríos, informó el sitio Ahora, como si nada hubiese pasado.
Pero sí pasó.
El domingo 12 de abril los obreros que trabajaban en la construcción sobre la Costanera Quirós notaron manchas en las paredes que les obligó a seguir el rastro hasta llegar al subsuelo, donde picaron el muro hasta dar con el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición.
La Policía Científica determinó que se trataba de una persona que había muerto tras recibir un fuerte golpe en la cabeza, y que luego alguien lo había cubierto de cal y lo había depositado en la pared para disimular los olores del proceso post mortem.
La víctima fue identificada públicamente como un obrero de nacionalidad paraguaya que trabajaba en la obra pero había desaparecido hacía dos semanas.
Los fiscales de Colón Noelia Batto y Alejandro Perroud determinaron que su muerte fue un homicidio calificado e investigan si existió una pelea previa entre Acosta y la víctima, que devino en el crimen.
Por el momento Acosta se encuentra retenido por la Policía de Entre Ríos y a disposición de la Justicia.
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