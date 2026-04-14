El pedido de la defensa de Leopoldo Luque en el segundo juicio por Maradona que fue rechazado
El Tribunal consideró que emitir todo el debate excede el principio de publicidad y podría afectar derechos de las partes, aunque sí se difundirán momentos clave del proceso.
En el inicio del juicio por la muerte de Diego Maradona, uno de los primeros planteos generó un intenso debate: la posibilidad de transmitir en vivo todas las audiencias. Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro resolvió rechazar esa solicitud y limitar la difusión únicamente a instancias específicas del proceso, como los lineamientos iniciales, los alegatos finales y la lectura del veredicto.
El pedido había sido impulsado por el abogado Francisco Oneto, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque. Durante su intervención, argumentó: “¿Cuál es la necesidad de poner interlocutores entre el público y lo que sucede en esta audiencia? pongamos cámaras. Esto le va a permitir a los imputados imponer su versión de manera pública”.
Su postura apuntaba a garantizar una mayor exposición del proceso y permitir que la sociedad accediera directamente a lo que ocurre en la sala. No obstante, los jueces desestimaron la propuesta tras una breve deliberación.
El magistrado Alberto Gaig fue quien fundamentó la decisión al sostener que “la transmisión en vivo del debate excede el alcance del principio de publicidad y constituyen una modalidad que no resulta necesaria para asegurar la transparencia en el juicio que ya está garantizada. Considero rechazar el pedido por considerarlo desproporcionado”.
La postura del tribunal coincidió con la de los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, quienes se opusieron a la transmisión completa. Según plantearon, una cobertura en tiempo real podría exponer innecesariamente a los testigos y afectar el desarrollo del juicio. Además, deslizaron que la iniciativa de la defensa respondía a una estrategia para demorar el avance del proceso, al señalar que los abogados buscaban “seguir haciendo planteos”.
Las querellas también respaldaron esta posición, mientras que el resto de los defensores se alineó con el pedido original. Tras escuchar a todas las partes, el tribunal dispuso un cuarto intermedio y finalmente tomó la decisión de limitar la difusión.
A pesar de este rechazo, los jueces sí autorizaron que se grabe el audio de todas las audiencias, aunque bajo una condición estricta: ese material no podrá ser difundido públicamente. De este modo, el proceso mantendrá cierta reserva, aunque sin dejar de garantizar mecanismos de control interno.
Con esta resolución, el juicio avanza en su etapa inicial, centrado ahora en la presentación de los imputados y en la producción de pruebas. La causa, que busca determinar responsabilidades en la muerte del ídolo, se perfila como uno de los procesos judiciales más relevantes y seguidos de los últimos años en la Argentina.
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