El pedido de la defensa de Leopoldo Luque en el segundo juicio por Maradona que fue rechazado

leopoldo luque

Las querellas también respaldaron esta posición, mientras que el resto de los defensores se alineó con el pedido original. Tras escuchar a todas las partes, el tribunal dispuso un cuarto intermedio y finalmente tomó la decisión de limitar la difusión.

A pesar de este rechazo, los jueces sí autorizaron que se grabe el audio de todas las audiencias, aunque bajo una condición estricta: ese material no podrá ser difundido públicamente. De este modo, el proceso mantendrá cierta reserva, aunque sin dejar de garantizar mecanismos de control interno.

Con esta resolución, el juicio avanza en su etapa inicial, centrado ahora en la presentación de los imputados y en la producción de pruebas. La causa, que busca determinar responsabilidades en la muerte del ídolo, se perfila como uno de los procesos judiciales más relevantes y seguidos de los últimos años en la Argentina.