Encontraron el cuerpo de un hombre dentro de una pared en una obra en construcción

cadaver obra construccion entre rios

Además, efectivos de la Policía Departamental Colón y del área de criminalística llevaron a cabo un relevamiento técnico y la recolección de pruebas bajo estrictos protocolos.

Si bien resta la confirmación formal, los datos preliminares indicarían que la víctima sería un ciudadano de nacionalidad paraguaya. Las primeras tareas investigativas señalan que podría tratarse de un albañil que trabajaba en la misma obra y que se encontraba desaparecido desde hace dos semanas.

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El caso se encuentra en plena investigación a cargo de los fiscales Noelia Batto y Alejandro Perroud, quienes caratularon el hecho como homicidio calificado.

Los investigadores contemplan la posible participación de otra persona en el hecho. Según trascendió, una pista apuntaría a un sospechoso, oriundo de la provincia de Buenos Aires, a quien las autoridades intentan localizar. Por el momento no se revelaron más detalles con el fin de no entorpecer la causa.

En paralelo, el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos dispuso el traslado del cuerpo para que se realice la autopsia. Los resultados permitirán no solo confirmar la identidad del cadáver sino también establecer la causa de la muerte y confirmar o descartar la posible intervención de otra persona en el crimen.