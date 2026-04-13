Encontraron el cuerpo de un hombre dentro de una pared en una obra en construcción
La víctima sería un albañil de nacionalidad paraguaya que estaba desaparecido. El cadáver fue encontrado cubierto de cal dentro del edificio.
El cuerpo de un hombre fue encontrado escondido dentro de una pared en una obra en construcción de la ciudad de Colón, provincia de Entre Ríos. Se trataría de un albañil de nacionalidad paraguaya que estaba desaparecido desde hace dos semanas.
El macabro hallazgo se produjo el domingo por la mañana en un edificio en construcción ubicado en la intersección de la Costanera Quirós y calle Moreno, cuando trabajadores de la obra detectaron manchas de sangre en el subsuelo. De inmediato dieron aviso a las autoridades y en el lugar se desplegó un importante operativo.
Cuando los efectivos se presentaron en la obra, realizaron una inspección y detectaron una pared que había sido levantada recientemente en el hueco de una escalera. Ante esta situación, se ordenó demoler la estructura para verificar el origen de los rastros. Fue entonces cuando los efectivos encontraron el cadáver.
El cuerpo estaba oculto en el interior del muro y cubierto de cal, por lo que se sospecha que intentaron acelerar la descomposición y evitar la presencia de olores que delataran el hecho.
En el lugar tuvieron que trabajar personal de la División Policía Científica y Bomberos Voluntarios, quienes procedieron a la extracción del cuerpo, el cual presentaba un avanzado estado de putrefacción.
Además, efectivos de la Policía Departamental Colón y del área de criminalística llevaron a cabo un relevamiento técnico y la recolección de pruebas bajo estrictos protocolos.
Si bien resta la confirmación formal, los datos preliminares indicarían que la víctima sería un ciudadano de nacionalidad paraguaya. Las primeras tareas investigativas señalan que podría tratarse de un albañil que trabajaba en la misma obra y que se encontraba desaparecido desde hace dos semanas.
El caso se encuentra en plena investigación a cargo de los fiscales Noelia Batto y Alejandro Perroud, quienes caratularon el hecho como homicidio calificado.
Los investigadores contemplan la posible participación de otra persona en el hecho. Según trascendió, una pista apuntaría a un sospechoso, oriundo de la provincia de Buenos Aires, a quien las autoridades intentan localizar. Por el momento no se revelaron más detalles con el fin de no entorpecer la causa.
En paralelo, el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos dispuso el traslado del cuerpo para que se realice la autopsia. Los resultados permitirán no solo confirmar la identidad del cadáver sino también establecer la causa de la muerte y confirmar o descartar la posible intervención de otra persona en el crimen.
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