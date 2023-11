Quién es Floppy Rivero, la estilista cordobesa que busca posicionar a las mujeres en el rubro de la peluquería

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCzKVKc1sTWR%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABO2QmWAxJOLm1L1NllzccBMHjrXQ0jk5p9yoYaBdh1yMZCGLrpYbWvvmlKKdrZA0Hl6ZBMzfXfKsicjCkjZBCAMAwxfiWijXyxEoMLf6yzINjgxNzXmPxzo2ZBUB1aZCRZAK3fApX9FnhvbAbYzPlZB6xbtj8WRpNqH1BJgSQtyb44gZDZD View this post on Instagram A post shared by Florencia Rivero - FloppyRivero (@floppyrivero)

Quién es Floppy Rivero

Nacida en Cordoba Capital y sin saber nada sobre peluquería, a los 10 años se hacía rodetes en el pelo para tener rulos al da siguiente para ir al colegio y le cortaba el pelo a todas las muñecas de su hermana. A los 21 anos se presentó en una peluquería para trabajar haciendo uñas, pero la terminan contratando como ayudante para lavar el pelo, barrer y limpiar. Ese fue el inicio del camino que hoy la ubica entre las referentes de la profesión.

“Arranque y a la semana ya aplicaba tinturas, lavaba cabezas, secaba, planchaba, hacía tratamientos. A los dos años de estar ahí me di cuenta de que realmente me gustaba y decidí estudiar. Hice los nueve meses de peluquería para tener el titulo de estilista y termine estando cuatro anos y medio en esa ‘pelu’”, relato Floppy.

Todo su comienzo de vida se dio en un contexto de pobreza extrema, en un barrio humilde y con situaciones complejas de atravesar por la niña y adolescente que era en ese entonces: “Nos criamos a pan y mate cocido”, contó Floppy Rivero.

WhatsApp Image 2023-11-07 at 17.56.02.jpeg

“Fuimos a colegios públicos, nos arreglamos como podíamos, mis viejos trabajaban de changas; mi vieja, de limpieza, mi papa era pintor. Nos crió mi hermana mas grande, -que actualmente forma parte de mi equipo de trabajo y es un eslabón fundamental para mi - porque mis viejos tenían que laburar, ella era la responsable de cuidarnos, de llevarnos al colegio y de que no nos golpeáramos. Tuvo que madurar por obligación”, contó.

En sus inicios, sus objetivos giraban en torno a poder mantener su pequeño primer salón que logro armar en un reducido espacio en el frente de la casa, y aprender todo lo que se pueda. Actualmente tiene mas de 100 mil seguidores en Instagram, tiene su propia marca impuesta en el rubro y sus nuevos objetivos constan en posicionar a la mujer en la profesión.

“No hay artistas mujeres reconocidas en la Argentina, muy pocas son las reconocidas en Latinoamérica. Es un negocio que el 95% de las peluqueras son mujeres, hay pocos hombres pero son los que manejan todo el negocio. Es poco cotidiano en este rubro ver a artistas que suban a un escenario principal con un nombre independiente como es mi caso ya que casi siempre lo hacen a través de una marca y busco un poco romper eso, creo que se esta logrando bastante”, afirmo Floppy Rivero.

Ademas, la estilista remarca la importancia de entender que “equivocarse es parte del proceso, no existe el ‘no equivocarse’ en esto y que la suma de los errores termina generando un profesional”, mas que nada al referirse a aquellos peluqueros o peluqueras que no se atreven a emprender cosas nuevas en la profesión por frustración o inseguridades.

WhatsApp Image 2023-11-07 at 17.56.02 (1).jpeg

Floppy Rivero dice identificarse con la palabra “distinta”, que de hecho la tiene tatuada en su cuello y reivindica el desempeño de la peluquería “under”.

“Realmente me siento distinta y justamente no considero que haya peluqueras malas o buenas, sino distintas, cada uno tiene que ser distinto. Y también me identifico como peluquera under. El camino de un peluquero para llegar a ser reconocido siempre fue a través de las marcas, y como en mi caso fui por el under, cuando llegue a tener mas visibilidad en redes sociales las marcas comenzaron a interesarse en mi”, detalló.