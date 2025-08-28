Quién es la mamá de Ayelén Paleo, detenida por formar parte de una red de trata

Según la investigación, la organización delictiva se dedicada a la explotación sexual y económica de mujeres: engañaban a las víctimas con trabajos como empleadas domésticas para captarlas y luego las obligaban a prostituirse, entregar el 90% de sus ganancias y pagar hasta 90 mil pesos por los books fotográficos.

Durante el operativo, doce mujeres de entre 22 y 45 años fueron rescatadas y se encuentran asistidas por los equipos del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata.

El despliegue incluyó 15 allanamientos en simultáneo en La Plata, Berazategui, Quilmes, Bahía Blanca, Rosario, Santa Rosa y la Ciudad de Buenos Aires.

La líder de la organización, identificada como Noelia Elizabeth Avalos, fue capturada en Berazategui, donde coordinaba los encuentros a través de un “call center”.

Durante el operativo, los efectivos policiales incautaron computadoras, celulares, cámaras, anotaciones, máquinas de contar dinero, preservativos, lencería erótica, contratos de locación y más de 20 mil dólares en efectivo.

La causa se encuentra a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, de la UFI N° 1 de La Plata.