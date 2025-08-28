Quién es la mamá de Ayelén Paleo, detenida por formar parte de una red de trata
Elizabeth Rodrigo fue apresada, acusada de ser la fotógrafa de una red de explotación sexual y económica de mujeres.
La madre de la vedette Ayelén Paleo, Elizabeth Rodrigo, fue detenida ayer en el marco de una causa por trata de personas con fines de explotación sexual. Está acusada de ser quien organizaba la logística de la red de prostitución y habría sido la encargada de fotografiar a las víctimas para armar los books eróticos que luego se publicaban en portales de adultos.
La detención de Rodrigo se produjo en su casa de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de un megoperativo por el que también se apresó a otras tres personas en diferentes puntos del país.
Según consta en la investigación, la madre de Ayelén Paleo sería quien cumplía un rol de “logística y fotógrafa”, encargada de producir material para las publicaciones en sitios web de ofrecimiento sexual.
La detenida, de 62 años, se autodefinía en redes sociales como “martillera pública, corredora inmobiliaria y fotógrafa”.
Así fue la detención de la madre de Ayelén Paleo
Según la investigación, la organización delictiva se dedicada a la explotación sexual y económica de mujeres: engañaban a las víctimas con trabajos como empleadas domésticas para captarlas y luego las obligaban a prostituirse, entregar el 90% de sus ganancias y pagar hasta 90 mil pesos por los books fotográficos.
Durante el operativo, doce mujeres de entre 22 y 45 años fueron rescatadas y se encuentran asistidas por los equipos del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata.
El despliegue incluyó 15 allanamientos en simultáneo en La Plata, Berazategui, Quilmes, Bahía Blanca, Rosario, Santa Rosa y la Ciudad de Buenos Aires.
La líder de la organización, identificada como Noelia Elizabeth Avalos, fue capturada en Berazategui, donde coordinaba los encuentros a través de un “call center”.
Durante el operativo, los efectivos policiales incautaron computadoras, celulares, cámaras, anotaciones, máquinas de contar dinero, preservativos, lencería erótica, contratos de locación y más de 20 mil dólares en efectivo.
La causa se encuentra a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, de la UFI N° 1 de La Plata.
