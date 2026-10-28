Quién es Tomás Agustín Seco, el policía que mató a quemarropa a "Manchita"
Tras ser apartado de su cargo, la Justicia inició una investigación impulsada por el reclamo de los vecinos, que alimentaban y amaban a la perrita.
Un indignante caso continúa conmocionando al barrio porteño de Floresta, donde un policía mató a quemarropa a una perra llamada "Manchita", cuyo alojamiento en la comisaría donde él trabajaba había sido previamente aprobado por los integrantes de la fuerza y amparado por los vecinos, que amaban al animal.
Quién es Tomás Agustín Seco, el policía que mató a quemarropa a "Manchita"
Tras conocerse el caso, trascendió que el efectivo se llama Tomás Agustín Seco y que, hasta el asesinato de un indefenso animal, se desempeñaba como oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente, Seco se encuentra investigado e imputado tras haber matado de un disparo en el cuello a "Manchita", la perra callejera que muy querida por todos y que solía refugiarse en la Comisaría Comunal N°10.
Qué sucedió en la Comisaría Comunal N°10 de Floresta
El disparo a quemarropa a la perra ocurrió dentro las instalaciones de la Comisaría Comunal 10. El oficial argumentó en su defensa que el animal intentó morderlo y que por ello accionó su arma reglamentaria disparándole a la cabeza. Sin embargo, vecinos del barrio sostienen que la perra era inofensiva y dormía habitualmente allí.
A raíz del hecho, el Ministerio de Seguridad porteño emitió una resolución mediante la cual dispuso su pase a servicio pasivo y apartamiento preventivo de las funciones policiales, quedando desvinculado del servicio activo mientras la Oficina de Asuntos Internos instruye el sumario correspondiente.
Ahora, la investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), donde se evalúa su responsabilidad penal bajo la Ley N° 14.346 de Protección Animal (Ley de Maltrato Animal) y el uso indebido del arma reglamentaria.
Mientras tanto, los vecinos continúan reclamando justicia por "Manchita", la inofensiva perra que fue asesinada sin piedad por Tomás Agustín Seco.
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