Quién es Tomás Agustín Seco, el policía que mató a quemarropa a "Manchita"

Tras conocerse el caso, trascendió que el efectivo se llama Tomás Agustín Seco y que, hasta el asesinato de un indefenso animal, se desempeñaba como oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente, Seco se encuentra investigado e imputado tras haber matado de un disparo en el cuello a "Manchita", la perra callejera que muy querida por todos y que solía refugiarse en la Comisaría Comunal N°10.