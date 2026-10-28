San Martín: un policía mató a un delincuente durante un intento de robo

Uno de los ladrones cayó gravemente herido y murió en el lugar, mientras que los otros sospechosos lograron escapar con la llave de Toyota Corolla y hasta el momento no fueron detenidos. Tras el hecho, personal médico llegó hasta el lugar en una ambulancia y constató la muerte del delincuente, que yacía sin vida sobre la vereda, todavía con su revólver calibre 38 en su mano derecha.

El policía quedó detenido

El policía, que presta funciones como custodio de un juez federal en los tribunales de Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires, resultó ileso.

La investigación del caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 3 del Departamento Judicial de San Martín, a cargo de la fiscal Cecilia Koller, quien caratuló la causa como "homicidio en ocasión de robo".

Koller dispuso además que el efectivo de la Policía Federal quedara detenido hasta que se llevara a cabo su declaración indagatoria, la cual estaba programada para este miércoles. En tanto, el arma del efectivo fue secuestrada para ser peritada.

Luego del feroz intento de asalto, el lugar fue preservado para que se llevaran a cabo las pericias correspondientes, mientras que las investigaciones para establecer la identidad y dar con el paradero de los tres sospechosos que huyeron quedaron a cargo de efectivos del Grupo Técnico Operativo (GTO).