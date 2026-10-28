San Martín: un policía mató a un delincuente durante un intento de robo
El efectivo se defendió contra cuatro ladrones armados que quisieron sacarle el auto.
Un suboficial mayor de la Policía Federal Argentina (PFA), de 53 años, se defendió de un intento de robo y mató a uno de los cuatro delincuentes que quisieron asaltarlo en el barrio El Libertador, partido de San Martín. Toda la secuencia quedó registrada en un video grabado por una cámara de seguridad.
El episodio ocurrió ayer por la tarde en la calle Paraná al 6400, cuando el policía, que se encontraba franco de servicio y vestido de civil, llegaba a la casa de su cuñada a bordo de un auto Toyota Corolla blanco acompañado por su esposa, su madre y su suegra.
En esas circunstancias, cuando las víctimas estaban bajando del vehículo, fueron interceptadas por cuatro delincuentes, tres hombres y una mujer, que se acercaron caminando sigilosamente por la vereda.
Cómo fue la secuencia
Según la información brindada hasta el momento, uno de los delincuentes amenazó al policía con un arma de fuego exigiéndole que le entregara las llaves del auto. Como primera reacción, el efectivo se las arrojó a unos metros, lo que provocó la furia del asaltante y ambos se trenzaron en un violento forcejeo.
En medio de la disputa, el delincuente disparó al menos dos veces, ante lo cual el policía se identificó como integrante de la fuerza, extrajo su pistola reglamentaria Browning y efectuó varios disparos.
Uno de los ladrones cayó gravemente herido y murió en el lugar, mientras que los otros sospechosos lograron escapar con la llave de Toyota Corolla y hasta el momento no fueron detenidos. Tras el hecho, personal médico llegó hasta el lugar en una ambulancia y constató la muerte del delincuente, que yacía sin vida sobre la vereda, todavía con su revólver calibre 38 en su mano derecha.
El policía quedó detenido
El policía, que presta funciones como custodio de un juez federal en los tribunales de Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires, resultó ileso.
La investigación del caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 3 del Departamento Judicial de San Martín, a cargo de la fiscal Cecilia Koller, quien caratuló la causa como "homicidio en ocasión de robo".
Koller dispuso además que el efectivo de la Policía Federal quedara detenido hasta que se llevara a cabo su declaración indagatoria, la cual estaba programada para este miércoles. En tanto, el arma del efectivo fue secuestrada para ser peritada.
Luego del feroz intento de asalto, el lugar fue preservado para que se llevaran a cabo las pericias correspondientes, mientras que las investigaciones para establecer la identidad y dar con el paradero de los tres sospechosos que huyeron quedaron a cargo de efectivos del Grupo Técnico Operativo (GTO).
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