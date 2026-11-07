Quiénes tendrán un día extra de descanso y un fin de semana largo el 10 de noviembre

Por su parte, Bordenave tendrá una jornada especial por el 120º aniversario de su fundación. La localidad fue creada el 10 de noviembre de 1906 y el Municipio de Puan conserva ese día como fecha oficial de celebración. Su nombre recuerda a Juan Bautista Bordenave, dueño de tierras en la zona y relacionado con la cesión de terrenos para la expansión del ferrocarril.

Cómo funcionarán los servicios públicos

El alcance del feriado del martes 10 de noviembre quedó definido por la Resolución 516/2026. Según la normativa, la jornada será no laborable para la Administración Pública provincial y el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las localidades comprendidas. En cambio, para los sectores de la industria, el comercio y las actividades privadas, la adhesión al descanso será optativa.

De esta manera, la posibilidad de trabajar o no dependerá de la decisión de cada empleador y de las condiciones laborales correspondientes. La resolución tampoco establece un funcionamiento uniforme para servicios municipales como la recolección de residuos, las guardias sanitarias o la atención en oficinas locales.

Por eso, los vecinos de General San Martín y Puan deberán consultar los comunicados oficiales de cada municipio para conocer cómo se organizarán esos servicios durante el feriado.

Calendario de feriados que restan en 2026

El último tramo de 2026 tendrá varios días de descanso distribuidos entre noviembre y diciembre. En particular, la visita del papa León XIV generó modificaciones excepcionales en el calendario de feriados, con jornadas diferenciadas según la jurisdicción. Después de esas fechas, los próximos descansos previstos son: