Quiénes tendrán un día extra de descanso y un fin de semana largo el 10 de noviembre
Dos localidades tendrán un feriado por sus fiestas patronales, aunque el descanso y el fin de semana largo dependerán de la actividad laboral de cada sector.
Noviembre tendrá varios feriados especiales en diferentes localidades del país. A los días de descanso establecidos en los calendarios nacional y provincial se incorporan otras fechas vinculadas con aniversarios y celebraciones propias de cada comunidad, que pueden modificar la rutina laboral y dar lugar a un fin de semana largo.
En ese marco, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires definió mediante una resolución cómo se aplicarán los descansos por las festividades locales durante este mes. La disposición establece diferencias según la actividad de los trabajadores y se suma a un calendario particular, que también incluye los asuetos previstos por la visita del papa León XIV.
El Municipio y localidad que tendrán feriado el 10 de noviembre
El martes 10 de noviembre de 2026 habrá un feriado especial en el partido de General San Martín y en Bordenave, localidad que forma parte del distrito de Puan. Las dos comunidades fueron incorporadas al cronograma mediante la Resolución 516/2026 del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En General San Martín, la jornada estará vinculada con su reconocimiento como Ciudad de la Tradición. Cada 10 de noviembre se recuerda en todo el país el nacimiento de José Hernández, ocurrido en 1834. El escritor fue el autor de El gaucho Martín Fierro, una de las obras más representativas de la literatura argentina.
La Ley Nacional 21.154 estableció esa fecha como el Día de la Tradición y reconoció a San Martín con el título de Ciudad de la Tradición por ser el lugar de nacimiento del escritor. Allí también se encuentra la propiedad donde nació Hernández, que actualmente funciona como sede del Museo Histórico José Hernández - Chacra Pueyrredón.
Por su parte, Bordenave tendrá una jornada especial por el 120º aniversario de su fundación. La localidad fue creada el 10 de noviembre de 1906 y el Municipio de Puan conserva ese día como fecha oficial de celebración. Su nombre recuerda a Juan Bautista Bordenave, dueño de tierras en la zona y relacionado con la cesión de terrenos para la expansión del ferrocarril.
Cómo funcionarán los servicios públicos
El alcance del feriado del martes 10 de noviembre quedó definido por la Resolución 516/2026. Según la normativa, la jornada será no laborable para la Administración Pública provincial y el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las localidades comprendidas. En cambio, para los sectores de la industria, el comercio y las actividades privadas, la adhesión al descanso será optativa.
De esta manera, la posibilidad de trabajar o no dependerá de la decisión de cada empleador y de las condiciones laborales correspondientes. La resolución tampoco establece un funcionamiento uniforme para servicios municipales como la recolección de residuos, las guardias sanitarias o la atención en oficinas locales.
Por eso, los vecinos de General San Martín y Puan deberán consultar los comunicados oficiales de cada municipio para conocer cómo se organizarán esos servicios durante el feriado.
Calendario de feriados que restan en 2026
El último tramo de 2026 tendrá varios días de descanso distribuidos entre noviembre y diciembre. En particular, la visita del papa León XIV generó modificaciones excepcionales en el calendario de feriados, con jornadas diferenciadas según la jurisdicción. Después de esas fechas, los próximos descansos previstos son:
- Lunes 9 de noviembre: feriado nacional por la visita del papa León XIV.
- Martes 10 de noviembre: feriado especial en CABA y Córdoba por la visita del papa León XIV.
- Miércoles 11 de noviembre: feriado especial en la provincia de Buenos Aires por la visita del papa León XIV.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20.
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
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