Se activa el DNU 1103/2026, se mueve un feriado y hay un fin de semana largo XXL de hasta cinco días
El gobierno de la Provincia avaló el traslado de un feriado para que en algunas localidades el fin de semana largo se extienda a cinco días seguidos.
La inminente llegada del papa León XIV a la Argentina no solo sacude el escenario religioso y político, sino que también alteró el calendario oficial. A raíz de la declaración de feriados extraordinarios y el traslado de un asueto local, los habitantes de un municipio bonaerense disfrutarán de un super fin de semana largo de cinco días corridos.
Mediante el DNU 1103/2026, el Gobierno Nacional oficializó feriados extraordinarios para facilitar la logística y garantizar la concurrencia masiva a los eventos del Sumo Pontífice. A esta disposición, la gestión de Axel Kicillof sumó un asueto provincial para el miércoles 11 de noviembre, jornada en la que el Santo Padre desplegará una intensa agenda en la provincia de Buenos Aires.
Fin de semana largo de cinco días por el papa León XIV
El impacto de las jornadas no laborables variará según cada distrito, con comunas que añadieron asuetos locales para extender el descanso:
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Municipio de Luján: Decretó día no laborable para el martes 10 de noviembre, alcanzando tres días festivos consecutivos (lunes 9, martes 10 y miércoles 11).
Bahía Blanca: Registrará el esquema de descanso más extenso de la provincia, ya que sus empleados municipales tendrán cinco días corridos sin actividad.
¿Por qué los municipales de Bahía Blanca descansan 5 días seguidos?
La combinación inédita para los trabajadores municipales bahienses se originó tras la superposición de normativas nacionales, provinciales y la reprogramación del Día del Empleado Municipal, fecha que originalmente caía el domingo 8 de noviembre pero fue trasladada a la semana hábil.
El cronograma del super fin de semana XL quedará conformado de la siguiente manera:
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Sábado 7 y domingo 8 de noviembre: Descanso habitual del fin de semana.
Lunes 9 de noviembre: Feriado Nacional por la visita del papa León XIV (DNU 1103/2026).
Martes 10 de noviembre: Asueto por el Día del Empleado Municipal (trasladado del domingo 8).
Miércoles 11 de noviembre: Asueto provincial bonaerense por las actividades del Papa.
Tras este extenso receso, la atención en la comuna bahiense se retomará recién el jueves 12 de noviembre, completando una semana laboral de tan solo dos días.
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