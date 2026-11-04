Actualización en la agenda oficial: todos los detalles sobre el próximo feriado nacional y su impacto en el calendario
El Gobierno nacional confirmó un nuevo feriado para noviembre de 2026 y estableció otras dos jornadas de descanso en determinadas jurisdicciones.
El calendario de feriados de noviembre de 2026 tendrá modificaciones por la llegada del papa León XIV a la Argentina. El Gobierno nacional oficializó una serie de jornadas festivas para facilitar la organización de las actividades previstas durante la visita del pontífice.
A través del Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei declaró de interés nacional la visita papal, programada entre el 8 y el 11 de noviembre.
La disposición establece un feriado nacional para todo el país y otros dos feriados con alcance territorial limitado, que afectarán a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las provincias de Córdoba y Buenos Aires.
Uno por uno, todos los feriados de la visita del papa León XIV en Argentina
El cronograma oficial contempla tres fechas especiales que permitirán organizar los actos religiosos, los operativos de seguridad y los desplazamientos del pontífice.
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Lunes 9 de noviembre: será feriado nacional en toda la Argentina. La medida alcanza a todas las provincias y permitirá desarrollar las actividades oficiales previstas durante la visita.
Martes 10 de noviembre: será feriado exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Córdoba, donde se concentrarán parte de los eventos y traslados de la comitiva papal.
Miércoles 11 de noviembre: será feriado únicamente en la provincia de Buenos Aires, coincidiendo con la última jornada de la visita, que incluirá una misa en la Basílica de Luján.
De esta manera, el lunes 9 de noviembre será el único feriado de alcance nacional, mientras que las otras dos fechas se aplicarán únicamente en los territorios establecidos por el decreto.
La decisión busca facilitar la circulación, garantizar la seguridad de los asistentes y permitir la organización de los encuentros religiosos que convocarán a miles de personas.
Además, el calendario de noviembre incluye el lunes 23 de noviembre, cuando se conmemorará el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20.
Así, noviembre contará con dos feriados nacionales, además de las jornadas especiales establecidas por la visita del papa León XIV.
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