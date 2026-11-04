Actualización en la agenda oficial: todos los detalles sobre el próximo feriado nacional y su impacto en el calendario

La decisión busca facilitar la circulación, garantizar la seguridad de los asistentes y permitir la organización de los encuentros religiosos que convocarán a miles de personas.

Además, el calendario de noviembre incluye el lunes 23 de noviembre, cuando se conmemorará el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20.

Así, noviembre contará con dos feriados nacionales, además de las jornadas especiales establecidas por la visita del papa León XIV.