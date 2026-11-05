Cómo tomarte 9 días de vacaciones en noviembre pidiéndote solo 2 en el trabajo gracias a un DNU
Un guiño en el calendario de feriados permite, en algunos distritos, armarse unas extensas vacaciones sin necesidad de gastar tantos días de licencia.
La visita oficial del papa León XIV a la Argentina, establecida mediante el Decreto 1103/2026, reconfiguró el calendario de noviembre con feriados nacionales y parciales que permitirán armar unas vacaciones inesperadas de 9 hasta días corridos optimizando al máximo las licencias laborales.
Por supuesto, la forma sobre cómo organizar los días de descanso varía según el distrito en el que se encuentre el lugar de trabajo. Dependerá si es en Ciudad de Buenos Aires, Córdoba o provincia de Buenos Aires, que es donde se suma un feriado extra al nacional del lunes 9 de noviembre.
De acuerdo a la normativa laboral vigente, el derecho al feriado en los días de alcance parcial (10 y 11 de noviembre) se determina estrictamente por el lugar físico donde se cumple la labor y no por el domicilio particular del trabajador.
Cómo tomarte 9 días de vacaciones en noviembre pidiéndote solo 2 en un trabajo en provincia de Buenos Aires
Para lograr unas vacaciones de 9 días corridos —desde el sábado 7 hasta el domingo 15 de noviembre—, el esquema de días libres y laborales se compone de la siguiente manera:
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Sábado 7 y Domingo 8 de noviembre: Fin de semana (libres).
Lunes 9 de noviembre: Feriado nacional en todo el país (libre).
Martes 10 de noviembre: Día hábil normal en Provincia (debés pedir 1 día de vacaciones).
Miércoles 11 de noviembre: Feriado exclusivo en la provincia de Buenos Aires por la misa en la Basílica de Luján (libre).
Jueves 12 y Viernes 13 de noviembre: Días hábiles (debés pedir 2 días de vacaciones).
Sábado 14 y Domingo 15 de noviembre: Fin de semana (libres).
Total de días que debe tomarse el empleado en el trabajo: solo 3 días de licencia (martes 10, jueves 12 y viernes 13) para descansar durante 9 días seguidos.
Cómo tomarse 9 días de descanso en la Ciudad de Buenos Aires (CABA)
En el caso de desempeñarse laboralmente en CABA, los feriados aplicados cambian de fecha respecto a la Provincia, por lo que la planificación de las vacaciones de 9 días (del sábado 7 al domingo 15 de noviembre) requiere otro esquema:
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Sábado 7 y Domingo 8 de noviembre: Fin de semana (libres).
Lunes 9 de noviembre: Feriado nacional en todo el país (libre).
Martes 10 de noviembre: Feriado exclusivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (libre).
Miércoles 11 de noviembre: Día hábil normal en CABA (debés pedir 1 día de vacaciones).
Jueves 12 y Viernes 13 de noviembre: Días hábiles (debés pedir 2 días de vacaciones).
Sábado 14 y Domingo 15 de noviembre: Fin de semana (libres).
Total de días para tomarse en el trabajo: al igual que en Provincia, se precisa de 3 días de licencia (miércoles 11, jueves 12 y viernes 13) para redondear un descanso total de 9 jornadas.
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