"Quiero que me llame y me diga 'estoy vivo'": la desesperación de la madre del joven desaparecido en La Plata

El padre del joven, Gustavo Martínez, también se refirió al mensaje y explicó que la contraseña era “paintball”. Según relató, Mariano le había escrito a su hermano: “Por cualquier cosa, si necesitás, la clave es esta”.

Los últimos movimientos de Mariano

Imágenes de las cámaras de seguridad que muestran a Mariano Martínez, el estudiante de la UNLP que desapareció

Según pudieron reconstruir sus familiares a partir de las imágenes de las cámaras de seguridad, en el momento en que envió aquel mensaje Mariano se encontraba en Punta Lara. Allí fue captado caminando por la zona de la avenida Almirante Brown y luego dirigiéndose hacia una parada de la línea 275.

“En ese mismo momento mi hijo recibió el mensaje de él diciéndole ‘te dejo la contraseña de la notebook’. Nosotros no entendíamos, para qué nos mandaba eso, por qué motivo. Tal vez necesitaba algo para la facultad”, relató Alicia.

Más tarde, supieron a raíz del análisis de su tarjeta SUBE que el joven había tomado el tren Roca desde La Plata hasta Constitución.

Imágenes de las cámaras de seguridad que muestran a Mariano Martínez, el estudiante de la UNLP que desapareció

El misterio también se profundiza porque Mariano se fue sin elementos básicos para ausentarse durante varios días. “No llevó nada, ni plata, ni ropa”, explicó su madre. Alicia aseguró además que su hijo “no conoce a nadie en Capital”, algo que incrementa la preocupación de la familia.

La preocupación por un posible cuadro de depresión

La familia también intenta comprender si el joven atravesaba algún problema personal que pudiera haber influido en su decisión de alejarse. Alicia contó que, al revisar la computadora, encontraron conversaciones que Mariano mantenía desde hacía aproximadamente dos meses con una joven.

“Ella lo bloqueó. Si la vio alguna vez fue en La Plata, a mi casa no vino nunca y Mariano era muy reservado”, explicó.

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La mujer aclaró que desconoce si esa situación pudo haber afectado emocionalmente a su hijo. También mencionó algunas dificultades de convivencia en el hogar.

“Capaz que se deprimió, sumado a los problemas de la casa. Yo vivo con mi papá y tal vez a él no le gusta, porque no lo deja escuchar la tele y esas cosas. Pero él ama al abuelo, le enseñó casi todo lo que sabe y siempre lo ayudó”, sostuvo.

“No sé qué le puede estar pasando, pero él está mal, se lo dijo a su compañero”, afirmó Alicia, quien consideró que “evidentemente estaba pasando un cuadro de depresión”.

Sin embargo, para la familia todavía no existe una explicación concreta que permita entender por qué Mariano terminó en Punta Lara y luego apareció en Constitución. “No tenemos respuestas, no tiene sentido, no encontramos la razón”, expresó su madre.

“Quiero que me diga ‘estoy vivo’”

Mientras continúa la búsqueda, el teléfono celular de Mariano permanece activo: cuando sus familiares llaman, el aparato da tono y no aparece como apagado. Pero hasta el momento no lograron establecer comunicación con él.

Alicia contó que desde el lunes la familia intenta obtener respuestas. “Desde el lunes, que nosotros pudimos averiguar por nuestros medios, nadie nos dice nada. No hay ninguna noticia”, reclamó.

La situación se vuelve todavía más angustiante por las condiciones climáticas y porque Mariano podría encontrarse solo y sin recursos. “Él ahora está en la calle con la lluvia. Cualquier madre o padre sabe que eso no está bien, cualquier persona que razone sabe que un hijo no puede estar en la calle en un día de frío o viento”, sostuvo.

La mujer también recordó cuánto esfuerzo hacía su hijo para continuar sus estudios universitarios. “Me decía que daba todo lo que tenía para salir adelante en la facultad, porque la carrera la eligió él y no me quería desilusionar. A mí no me importa si estudia o no, para mí él es todo en la vida”, expresó.

Entre lágrimas, Alicia resumió el pedido que mantiene desde que perdió contacto con su hijo: “Quiero que me llame, que me diga ‘estoy vivo’, nada más”.