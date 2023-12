Cambios de día y hora: cuándo serán los sorteos de Quini 6, Brinco, Telekino y Loto Plus en Navidad y año nuevo

En tanto, los sorteos de Loto Plus de estas fiestas no se verán modificados y se mantendrán en su día habitual, los sábados. Telekino se sortearía los sábados 23 y 30 pero todavía no se anunció en forma oficial.

Quini 6 y Brinco: nuevo día y hora de sorteo

brinco

Lotería de Santa Fe informó que ya se encuentran disponibles las nuevas programaciones definidas para los sorteos de Quini 6 y Brinco a partir del 21 de diciembre.

Brinco

24 y 31 de diciembre 11.00 am (horario extraordinario)

Quini 6

24 y 31 de diciembre 11.15 am (horario extraordinario)

27 de diciembre 21.15 pm (horario habitual)

Es importante destacar que a pesar del cambio de horario, los cierres de apuestas permanecen sin modificaciones siendo los miércoles hasta las 19.30 y sábados 21.00