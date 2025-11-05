Una avioneta narco se estrelló en Salta: llevaba 140 kilos de cocaína

avioneta narco salta

Por el accidente no se reportaron víctimas fatales ni heridos. Testigos aseguraron que los ocupantes de la avioneta lograron escapar con dos mochilas y se fugaron a bordo de camionetas, aunque todo por el momento todo es materia de investigación.

Fuentes del caso indicaron que el plan habría sido aterrizar la avioneta en una pista clandestina ubicada en Almirante Brown.

La causa es investigada por fiscal general Villalba y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, quienes desde ayer supervisan las tareas en Rosario de la Frontera. En el lugar trabajan de manera conjunta personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía de Salta y Gendarmería Nacional.