Una avioneta narco se estrelló en Salta: llevaba 140 kilos de cocaína
La aeronave tenía matrícula de Bolivia y sus ocupantes escaparon tras el impacto.
Una avioneta narco que transportaba 140 kilos de cocaína se estrelló en una zona rural del departamento Rosario de la Frontera, al sur de provincia de Salta. La aeronave tenía matrícula boliviana y sus ocupantes lograron escapar luego del impacto. Por el hecho hay dos detenidos.
El hecho ocurrió ayer martes por la tarde, alrededor de las 18, cerca del paraje San Felipe. Un vecino de la zona logró registrar en un video el momento exacto en el que la aeronave comenzó a perder altura y cayó en picada contra el suelo, perdiéndose de vista tras unos arbustos.
Efectivos de Gendarmería que llegaron rápidamente al lugar se encontraron con la avioneta Cessna parcialmente destruida. En su interior encontraron un GPS tracker, un dispositivo de localización y seguimiento, el cual fue secuestrado para realizar las pericias, y una antena satelital de la empresa Starlink para tener acceso a Internet y así poder comunicarse con otros integrantes de la banda. También hallaron ocho bidones de 20 litros de combustible y tres de 50 litros.
A escasos metros de la avioneta encontraron un auto totalmente incendiado, se cree que de manera intencional, y con destrucción completa. Otros videos muestran al vehículo prendiéndose fuego.
El dueño del rodado se entregó más tarde a la Justicia y quedó demorado por 72 horas, por orden del fiscal federal Eduardo Villalba, ante la sospecha de posibles vínculos con la operación narco.
Por el accidente no se reportaron víctimas fatales ni heridos. Testigos aseguraron que los ocupantes de la avioneta lograron escapar con dos mochilas y se fugaron a bordo de camionetas, aunque todo por el momento todo es materia de investigación.
Fuentes del caso indicaron que el plan habría sido aterrizar la avioneta en una pista clandestina ubicada en Almirante Brown.
La causa es investigada por fiscal general Villalba y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, quienes desde ayer supervisan las tareas en Rosario de la Frontera. En el lugar trabajan de manera conjunta personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía de Salta y Gendarmería Nacional.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario