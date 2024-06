Video: qué dijo en su alegato final el acusado de matar a su familia en Ramallo

En sus palabras finales, Grottini aseguró ser “totalmente inocente” y dijo que “no tengo nada que ver con lo que se me acusa”: los asesinatos de su hermano Germán Grottini (de 32 años) en 2019; de su hija adoptiva Ailén (de 10) en 2021, y de su madre Teresita Di Martino (61).

“Yo lo que les quiero decir es que, realmente, no tengo nada que ver con lo que se me acusa, soy totalmente inocente, no hubiera tomado una represalia así contra mi familia”, dijo.

Y agregó: “Después de haber pasado tanta gente atestiguando por este lugar, hoy me pregunto de qué murió mi mamá, qué se oculta de todo esto, las enfermeras que estoy queriendo tapar. Eso lo único que les quiero decir, que soy inocente y que no tengo nada, pero nada que ver”.

Grottini está acusado por los delitos de “homicidio calificado por el vínculo, por la alevosía y por el medio empleado” por su hija y su madre, y “homicidio calificado por la alevosía y por el medio empleado”, respecto de su hermano, y el veredicto se conocerá el próximo martes 18 de junio.