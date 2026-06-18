Ratificaron que las personas con discapacidad seguirán viajando en transporte público sin abonar el pasaje

Ya existe un beneficio similar con respecto al subte, que sólo funciona en la Ciudad de Buenos Aires y por ello le corresponde al Gobierno porteño arbitrar cómo se reconocerá.

Qué hacer si niegan el beneficio para personas con discapacidad

Ante cualquier eventualidad donde se niegue el beneficio, se impida realizar el viaje o se exijan requisitos "no previstos en la normativa", se podrán realizar las denuncias correspondientes por los siguientes canales oficiales:

La línea telefónica gratuita (0800-333-0300)

La web de Transporte

La sede central de Maipú 88, en la Ciudad de Buenos Aires

Las delegaciones regionales de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)

"La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía destaca que la incorporación de la SUBE asociada al CUD tiene como objetivo ampliar las alternativas disponibles para acceder al beneficio, sin afectar ni restringir derechos ya reconocidos", señalaron las autoridades.

"En consecuencia, cualquier conducta que implique negar el 100% de descuento en el viaje a una persona con discapacidad que acredite su condición mediante el CUD físico o mediante una tarjeta SUBE asociada al beneficio podrá dar lugar a las sanciones correspondientes", advirtieron.