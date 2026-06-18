Ratificaron que las personas con discapacidad seguirán viajando en transporte público sin abonar el pasaje
A partir de este viernes se podrá vincular la tarjeta SUBE registrada con el Certificado Único de Discapacidad para simplificar el acceso a ese beneficio.
La Secretaría de Transporte ratificó esta semana que las personas que tengan el Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán seguir viajando en colectivos y trenes sin pagar boleto, y que a partir del próximo 19 de junio se podrá asociar de manera optativa ese documento con la tarjeta SUBE.
"Se podrá seguir viajando sin costo con el CUD físico, que sigue vigente. La vinculación del beneficio a la SUBE es opcional. Las empresas y conductores deben aceptar ambas modalidades", fue el escueto mensaje de la Secretaría de Transporte de la Nación, que incluye además los canales para denunciar irregularidades.
El beneficio seguirá en efecto siempre y cuando permanezca en "plena vigencia" el CUD de la persona que lo solicita.
Además, a partir de este viernes las personas con el certificado de discapacidad podrán asociarlo a una tarjeta SUBE registrada y así gozar del beneficio directo en todas las líneas de colectivos y trenes a nivel nacional.
Ya existe un beneficio similar con respecto al subte, que sólo funciona en la Ciudad de Buenos Aires y por ello le corresponde al Gobierno porteño arbitrar cómo se reconocerá.
Qué hacer si niegan el beneficio para personas con discapacidad
Ante cualquier eventualidad donde se niegue el beneficio, se impida realizar el viaje o se exijan requisitos "no previstos en la normativa", se podrán realizar las denuncias correspondientes por los siguientes canales oficiales:
- La línea telefónica gratuita (0800-333-0300)
- La web de Transporte
- La sede central de Maipú 88, en la Ciudad de Buenos Aires
- Las delegaciones regionales de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)
"La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía destaca que la incorporación de la SUBE asociada al CUD tiene como objetivo ampliar las alternativas disponibles para acceder al beneficio, sin afectar ni restringir derechos ya reconocidos", señalaron las autoridades.
"En consecuencia, cualquier conducta que implique negar el 100% de descuento en el viaje a una persona con discapacidad que acredite su condición mediante el CUD físico o mediante una tarjeta SUBE asociada al beneficio podrá dar lugar a las sanciones correspondientes", advirtieron.
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