Rechazó $500.000 a cambio de que un youtuber revise su celular delante de su novio y se volvió viral
Un video se volvió viral en redes sociales por la reacción de una chica que se negó a que le revisaran el celular y comprueben su fidelidad.
Una escena callejera registrada en video captó la atención en redes sociales y volvió viral luego de que una joven se negara rotundamente a aceptar dinero a cambio de permitir que le revisaran el celular y pusieran a prueba su fidelidad delante de su novio.
En las imágenes, grabadas en plaza, una pareja conversa sentada en un banco mientras dos jóvenes de pie —uno de camisa blanca y corbata, y otro con remera blanca y mochila— interactúan con ellos y sostienen un teléfono en mano.
A lo largo de la secuencia, quienes proponen el desafío van subiendo la apuesta económica para intentar convencer a la chica de acceder a la revisión.
"No, no, no, no", responde de entrada la joven, marcando postura frente a la propuesta. Ante la negativa inicial, los intervinientes mencionan cifras como 350.000 y luego 150.000 pesos, asegurando incluso que no se van a enojar, pero la respuesta sigue siendo un rechazo tajante.
La oferta sube a 500 mil y la discusión se intensifica
La propuesta escala hasta los 500 mil cuando uno de los jóvenes le indica que "son 500 lucas literal", con el fin de convencer a la chica. Anonadado, su novio les pide a los jóvenes que vayan a "pegar una vuelta" para que él tenga tiempo de convencer a su novia, pero la joven insiste en que no va a aceptar: "Basta, gordo", indica.
En el intercambio también surge el cuestionamiento sobre si en su propio celular esconde algo: "¿Escondés algo? No escondés nada...", a lo que ella responde negativamente mientras mantiene su postura de no ceder el dispositivo a cambio del dinero.
Entre risas nerviosas, réplicas cruzadas y un tono de insistencia constante, la secuencia cierra sin que la joven acepte el intercambio ni entregue el teléfono.
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