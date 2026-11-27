En el intercambio también surge el cuestionamiento sobre si en su propio celular esconde algo: "¿Escondés algo? No escondés nada...", a lo que ella responde negativamente mientras mantiene su postura de no ceder el dispositivo a cambio del dinero.

Entre risas nerviosas, réplicas cruzadas y un tono de insistencia constante, la secuencia cierra sin que la joven acepte el intercambio ni entregue el teléfono.