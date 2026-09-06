Apuñalaron a un padre y a su hijo en medio de una pelea en una estación de servicio de Recoleta
El dramático episodio ocurrió este domingo por la noche. Las víctimas sufrieron heridas cortopunzantes en el cuello y en el muslo al interceder en una gresca.
Una noche de rutina dominical en una estación de servicio del barrio porteño de Recoleta se transformó de manera abrupta en una escena de extrema violencia, con una pelea que dejó un saldo de dos heridos con cortes y un detenido.
Un hombre de 36 años fue detenido este domingo pasadas las 20:00 tras apuñalar a un padre y a su hijo que habían acudido al establecimiento, ubicado en la intersección de las calles Paraguay y Montevideo, con la única intención de cargar combustible y que terminaron heridos al intentar frenar una pelea.
Si bien en los primeros minutos posteriores al hecho circuló con fuerza una versión preliminar que indicaba que el ataque se había originado a raíz de una discusión con un playero por una oblea de GNC vencida, fuentes policiales desmintieron categóricamente dicha hipótesis, esclareciendo la verdadera mecánica de los sucesos, según informaron en Infobae.
La pelea, la intervención y el ataque en una estación de servicio de Recoleta
De acuerdo con el parte oficial, el reloj marcaba las 20:13 cuando un hombre de 61 años arribó al lugar a bordo de su vehículo en compañía de su hijo, de 28, deteniéndose en el sector de surtidores de gas natural comprimido.
Mientras aguardaban su turno para ser atendidos, los clientes observaron que uno de los empleados del lugar mantenía una fuerte discusión con un hombre en situación de calle. La confrontación verbal escaló rápidamente hasta los golpes de puño, momento en el cual el automovilista y su hijo decidieron descender del automóvil para intervenir con el propósito de separar a los contendientes.
Sin embargo, la reacción del agresor fue letal: extrajo de entre sus ropas un arma blanca y se abalanzó contra ellos. Como consecuencia de la agresión, el joven de 28 años sufrió una grave herida cortopunzante en la zona del cuello, en tanto que su padre recibió otra puñalada en el muslo izquierdo.
Tras consumar el ataque, el sospechoso intentó eludir su responsabilidad arrojando el arma —un cuchillo tipo tramontina— dentro de un cesto de residuos emplazado en la misma isla de surtidores. Minutos después, efectivos de la Policía de la Ciudad arribaron a la escena alertados por un llamado al 911, redujeron al agresor y lo detuvieron de inmediato.
En paralelo, se coordinó la urgente participación del SAME para asistir a los heridos, quienes fueron estabilizados y trasladados con politraumatismos, constatándose afortunadamente que ambos se encuentran fuera de peligro.
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