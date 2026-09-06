Apuñalaron a un padre y a su hijo en medio de una pelea en una estación de servicio de Recoleta

Sin embargo, la reacción del agresor fue letal: extrajo de entre sus ropas un arma blanca y se abalanzó contra ellos. Como consecuencia de la agresión, el joven de 28 años sufrió una grave herida cortopunzante en la zona del cuello, en tanto que su padre recibió otra puñalada en el muslo izquierdo.

Tras consumar el ataque, el sospechoso intentó eludir su responsabilidad arrojando el arma —un cuchillo tipo tramontina— dentro de un cesto de residuos emplazado en la misma isla de surtidores. Minutos después, efectivos de la Policía de la Ciudad arribaron a la escena alertados por un llamado al 911, redujeron al agresor y lo detuvieron de inmediato.

En paralelo, se coordinó la urgente participación del SAME para asistir a los heridos, quienes fueron estabilizados y trasladados con politraumatismos, constatándose afortunadamente que ambos se encuentran fuera de peligro.