Buscan a un "defecador serial" en Villa Lugano: el video del hombre que "evacuó" en la biblioteca del barrio

El hecho ocurrió el domingo por la tarde, alrededor de las 17, en el maxikiosco Black, ubicado sobre la calle La Rioja, entre Lavalle y Liniers. Según confirmaron fuentes policiales, uno de los delincuentes ingresó al comercio con un arma blanca e intentó amedrentar a la empleada. Sin embargo, la situación no se desarrolló como los asaltantes esperaban. Lejos de paralizarse, la vendedora reaccionó de inmediato y comenzó a arrojarle objetos que tenía a mano, logrando hacerlo retroceder hasta sacarlo del local.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran que los ladrones habían llegado juntos montados en un caballo, al que dejaron atado en la puerta. Uno de ellos permaneció arriba del animal, mientras el otro descendió e ingresó al comercio. Estaba en cuero, con una remera cubriéndole el rostro y un cuchillo en la mano. La secuencia posterior evidencia el desconcierto del asaltante al verse superado por la reacción de la empleada, que logró cerrar la puerta una vez que lo expulsó.

David, dueño del maxikiosco, explicó cómo se desarrolló la escena: “Uno de ellos se quedó arriba del caballo y el otro se bajó. Es el que entra y amenaza a la empleada. Ella se defiende y logra sacar al tipo del local. Cuando queda afuera, le cierra la puerta. No le quedó otra opción que subirse los dos al mismo caballo y salir”. La huida fue tan desordenada como el intento de robo: al escapar, el ladrón que había ingresado perdió una de sus ojotas y tuvo serias dificultades para volver a montar.

El comerciante también señaló que no es la primera vez que el local sufre situaciones de inseguridad y aseguró que los responsables son conocidos en la zona. “A estos ya los conocemos, son de Río Segundo. Son conocidos de acá porque siempre andan en hechos delictivos: robos de motos y esas cosas”, afirmó.

Pese a la violencia del intento, no se registraron heridos ni denuncias por faltantes, ya que el robo no llegó a concretarse. Finalmente, los delincuentes escaparon al galope, compartiendo el mismo caballo y sin haber logrado su objetivo.