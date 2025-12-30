Buscan a un "defecador serial" en Villa Lugano: el video del hombre que "evacuó" en la biblioteca del barrio
De acuerdo a lo revelado por el periodista Diego Gabriele, las cámaras de seguridad de la biblioteca de ese barrio fueron testigos del escatológico episodio.
Nada prepara al ojo humano para encontrarse con lo que nadie quiere ver en pleno centro porteño. En medio de una jornada de calor asfixiante, un hecho escatológico rompió la monotonía del asfalto del barrio porteño de Villa Lugano, provocando una reacción en cadena de gestos de desaprobación en redes sociales.
Durante la tarde de este martes, el periodista Diego Gabriele dio a conocer el caso de un "defecador serial" que está siendo intensamente buscado: entró a la biblioteca del barrio, se bajó los pantalones y defecó. Ahora bien, la seria pregunta es si se trata de alguien que no sabe medir dónde puede y dónde no puede hacer sus necesidades, o si realmente se trató de una resolución rápida y fuera de lugar, pero marcada por la urgencia.
Por supuesto, las cámaras de seguridad del lugar captaron al hombre y parte de su acto escatológico, volviéndose viral en redes sociales.
Un robo frustrado terminó en una escena insólita en Córdoba: escaparon a caballo
Un intento de robo ocurrido en la localidad cordobesa de Río Segundo se volvió viral por una combinación poco habitual de factores: la valentía de la víctima, la torpeza de los delincuentes y un medio de escape que parece salido de otra época. Dos ladrones quisieron asaltar un maxikiosco, pero fueron puestos en fuga por la vendedora del local y terminaron escapando a caballo, sin llevarse nada y dejando una escena que quedó registrada por las cámaras de seguridad.
El hecho ocurrió el domingo por la tarde, alrededor de las 17, en el maxikiosco Black, ubicado sobre la calle La Rioja, entre Lavalle y Liniers. Según confirmaron fuentes policiales, uno de los delincuentes ingresó al comercio con un arma blanca e intentó amedrentar a la empleada. Sin embargo, la situación no se desarrolló como los asaltantes esperaban. Lejos de paralizarse, la vendedora reaccionó de inmediato y comenzó a arrojarle objetos que tenía a mano, logrando hacerlo retroceder hasta sacarlo del local.
Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran que los ladrones habían llegado juntos montados en un caballo, al que dejaron atado en la puerta. Uno de ellos permaneció arriba del animal, mientras el otro descendió e ingresó al comercio. Estaba en cuero, con una remera cubriéndole el rostro y un cuchillo en la mano. La secuencia posterior evidencia el desconcierto del asaltante al verse superado por la reacción de la empleada, que logró cerrar la puerta una vez que lo expulsó.
David, dueño del maxikiosco, explicó cómo se desarrolló la escena: “Uno de ellos se quedó arriba del caballo y el otro se bajó. Es el que entra y amenaza a la empleada. Ella se defiende y logra sacar al tipo del local. Cuando queda afuera, le cierra la puerta. No le quedó otra opción que subirse los dos al mismo caballo y salir”. La huida fue tan desordenada como el intento de robo: al escapar, el ladrón que había ingresado perdió una de sus ojotas y tuvo serias dificultades para volver a montar.
El comerciante también señaló que no es la primera vez que el local sufre situaciones de inseguridad y aseguró que los responsables son conocidos en la zona. “A estos ya los conocemos, son de Río Segundo. Son conocidos de acá porque siempre andan en hechos delictivos: robos de motos y esas cosas”, afirmó.
Pese a la violencia del intento, no se registraron heridos ni denuncias por faltantes, ya que el robo no llegó a concretarse. Finalmente, los delincuentes escaparon al galope, compartiendo el mismo caballo y sin haber logrado su objetivo.
