Recoleta: quiso hacerle el cuento del tío a una pareja y terminó cayendo en una trampa

En la causa intervino la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº23, a cargo del Dr. Retes, Secretaría de la Dra. Hardy, que dispuso la detención del imputado por “tentativa de estafa” y el secuestro de los elementos mencionados.

“Este caso demuestra la importancia de hacer la denuncia a la policía ante un hecho de estas características lo que nos lleva a intervenir rápidamente y detener a los estafadores”, sostuvo el ministro de Seguridad, Horacio Giménez.