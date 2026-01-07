Recoleta: quiso hacerle el cuento del tío a una pareja y terminó cayendo en una trampa
Los estafadores la habían llamado en la madrugada para decirle a una mujer que había un problema con su hijo y que se encontraba detenido por un incidente que terminó con una persona muerta.
Un joven de 24 años fue detenido en el barrio porteño de Recoleta cuando intentaba hacerle el "cuento del tío" a una pareja de adultos mayores que se dieron cuenta de la estafa y, en lugar de cortar la llamada, le devolvieron el engaño para entregarlo a la Policía de la Ciudad.
Todo comenzó el lunes por la madrugada, cuando una mujer de 78 años denunció que estaba siendo engañada telefónicamente por una banda de delincuentes. Los estafadores la habían llamado cerca de la 1 de la madrugada para decirle que había un problema con su hijo y que se encontraba detenido por un incidente que terminó con una persona muerta.
Los estafadores se presentaron como abogados y le pedían un pago de 40 mil dólares para poder liberarlo. Pero la pareja pudo contactarse con el hijo y vio que todo era un cuento, según informó Clarín. Personal de la División Investigaciones Comunales 14 llevó a la pareja a la comisaría, donde los empezaron a asistir para hacer una entrega controlada. Es decir, querían seguir el cuento para detener a la banda
Una oficial asistió a la mujer y acordaron el presunto pago con los estafadores. La banda los había citado en una cafetería ubicada en la esquina de Santa Fe y Billinghurst, a la vuelta de una entidad bancaria. La de encubierto simuló entrar al banco y luego cruzar al café para pactar la entrega del dinero. Allí se acercaría un "secretario judicial" que iba a hacerse cargo del cobro.
Cerca de las 11.30 se hizo presente un miembro de la banda, un joven de 24 que se disponía a cobrar el dinero. Allí apareció la policía, que detuvo al joven. En el procedimiento se secuestraron además un celular y un auto Peugeot 208, utilizados para cometer el intento de robo.
En la causa intervino la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº23, a cargo del Dr. Retes, Secretaría de la Dra. Hardy, que dispuso la detención del imputado por “tentativa de estafa” y el secuestro de los elementos mencionados.
“Este caso demuestra la importancia de hacer la denuncia a la policía ante un hecho de estas características lo que nos lleva a intervenir rápidamente y detener a los estafadores”, sostuvo el ministro de Seguridad, Horacio Giménez.
