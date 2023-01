Recoleta: brutal ataque de un hombre a una policía

Una de las efectivos de la policía pidió refuerzos mientras retrocedían para protegerse de la cada vez más violenta actitud del hombre que finalmente comenzó a pegarle a una de ellas.

Por el ataque la mujer cae al piso y el hombre incluso le pega patadas en el piso hasta que intenta escapar.

El atacante finalmente fue detenido por resistencia a la autoridad.

La mujer agredida, de 27 años, debió ser atendida por el SAME pero afortunadamente no sus heridas no ameritaban su traslado a un centro de salud.

Así fue el brutal ataque de un hombre a una policía en Recoleta

hombre golpea a una policia en recoleta