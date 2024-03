El desgarrador testimonio del novio del peluquero asesinado en Recoleta: "No entiendo este desenlace"

Ante la angustia de no recibir respuesta, la pareja del peluquero señaló que entró a Instagram y fue golpeado por una cruel realidad: "Me encuentro con el mensaje de una compañera de él preguntándome si sabía lo que había pasado con Germán. Me llama y me cuenta que le habían pegado un tiro en la cabeza y que estaba en el Hospital Fernández".

Embed - El DRAMÁTICO TESTIMONIO del NOVIO del PELUQUERO ASESINADO por un COMPAÑERO

Y continuó: "Cuando llego al Fernández me dicen que no me pueden dar ninguna información hasta que llegue la familia. Cuando llega la familia dicen que Germán había entrado ahí con un agujero en la cabeza. Había entrado con vida, con un paro cardiorrespiratorio y que intentaron reanimarlo pero no se pudo".

En relación al asesino, Mendoza detalló: "Germán empezó a trabajar ahí hace dos años y Abel ya tenía ocho ahí. Nunca me contó que lo haya visto con un arma o que los apunte así". Luego, reveló: "Hace dos semanas me contó que tuvieron una discusión fuerte delante de los clientes, se bardearon, se insultaron y casi se van a las manos. Germán me decía 'son peleas de trabajo, como pueden pasar en cualquier peluquería'".

"No entiendo cómo un problema de trabajo tenga un desenlace como este, pero es como buscar el motivo por el que lo hice. Quiero que aparezca, que se haga justicia. No pueden pasar estas cosas y que salga impune como si nadie. Pasó en medio de Recoleta, está lleno de cámaras, de policías. ¿Cómo puede ser que se les escape alguien de esa manera?", manifestó.