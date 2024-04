Reabre la peluquería de Recoleta donde un colorista asesinó a su compañero de trabajo

Como se sabe, el crimen quedó grabado en las cámaras de seguridad de la peluquería: en las imágenes puede observarse cómo Guzmán prácticamente ejecuta a Medina, dándose a la fuga y continúa prófugo de la Justicia, mientras el local tiene custodia policial.

“Es una pesadilla lo que estoy viviendo. Todavía no me puedo recuperar, (Guzmán) sigue prófugo y eso me tiene intranquilo, estoy todo el tiempo mirando a todos lados”, se lamentó el dueño de la peluquería, señalando que el resto de los empleados están en idéntica situación.

Sobre el asesinato en sí, comentó que “fue todo tan rápido que es shockeante. Cuando él saca el arma, más allá del disparo, ese es el momento que no me puedo sacar de la cabeza. Nadie le hizo nada tan grave como para que sacara un arma”.

“Cuando él saca el arma, nos empieza a acomodar, nos empieza a decir: ‘vos, callate’. Yo me levanto, le digo ‘calmate’. Todos nos quedamos quietos porque, ¿si te sacan un arma qué hacés? Le dige ‘no grités’ a la chica, nos dijo ‘vos te sentás acá, y vos acá'”, detalló. “Cada vez que miro el video me doy cuenta de que me quiso gatillar, me vino a buscar”, completó.