Núñez: intentaron asaltar a un "delivery de dólares" y se defendió a tiros

El delincuente permanece internado en estado reservado, mientras la Policía analiza las imágenes para identificar y dar con el resto de la banda que organizó el asalto.

Una efectivo de la Policía Federal baleó a ocupantes de un auto de aplicación en Almagro

Una efectivo de la Policía Federal baleó a tres hombres con los que compartía un viaje en un auto de aplicación tras descomponerse dentro del vehículo y sospechar que estaba siendo víctima de algún tipo de delito. Ocurrió en el barrio porteño de Almagro y la mujer fue detenida.

El extraño episodio se registró este jueves pasadas las 8 en la calle Maza al 400, casi en la intersección con la avenida Belgrano. Según las primeras informaciones, la mujer había abordado el auto en el barrio de Liniers, mientras que los otros dos pasajeros provenían del partido bonaerense de Moreno.

De acuerdo con el testimonio de la policía, durante el trayecto comenzó a sentirse mareada y con una fuerte descompostura, al punto que temió perder el conocimiento. En ese contexto, le solicitó al conductor del auto que detuviera la marcha. Sin embargo, siempre según su versión, el chofer se negó, lo que despertó en ella la sospecha de estar siendo víctima de algún tipo de delito.

Fue entonces cuando, aún dentro del auto - un Chevrolet Corsa Wagon color champagne -, la mujer extrajo su arma reglamentaria y efectuó varios disparos a quemarropa contra el conductor y los otros dos ocupantes.

tiroteo almagro

Como consecuencia del ataque, dos hombres de 33 y 50 años resultaron con heridas de arma de fuego en la zona abdominal y fueron trasladados de urgencia al Hospital Ramos Mejía. En tanto, un tercer hombre, de 30 años, sufrió un disparo en una pierna y fue derivado al Hospital Penna. Los involucrados declararon que no se conocían previamente.

Según informaron en C5N, el conductor del auto sería el herido de 50 años y se encontraría en grave estado. En tanto, la efectivo quedó detenida en la Comisaría Vecinal 5b de la Ciudad de Buenos Aires donde se espere que brinde declaración sobre lo sucedido.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de la Ciudad y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), quienes asistieron a los heridos y aseguraron la zona para que se realicen las pericias correspondientes.