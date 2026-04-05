Núñez: intentaron asaltar a un "delivery de dólares" y se defendió a tiros
El exoficial fue interceptado por al menos cuatro delincuentes, uno de ellos resultó herido y los demás lograron escapar.
Un expolicía de la Ciudad de Buenos Aires, que actualmente trabajaba como repartidor de divisas, se defendió a los tiros de una emboscada y dejó a un delincuente gravemente herido en el barrio porteño de Núñez.
El hecho ocurrió el miércoles cerca de las 14:30 en Vedia al 2100, cuando el hombre, de 53 años, llegó al lugar para realizar lo que creía era una entrega habitual de dinero. Según fuentes de la investigación, los asaltantes habrían hackeado un teléfono para citarlo en ese domicilio y concretar el ataque.
Al menos cuatro sospechosos, que se movilizaban en dos motos, lo interceptaron al bajar de su vehículo. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, uno de los delincuentes extrajo un arma para amenazar a la víctima, que reaccionó en medio de un forcejeo, sacó un revólver Taurus Tracker calibre .357 y efectuó un disparo que impactó en el muslo derecho del agresor, a la altura de la ingle.
"Se escuchó un estruendo muy fuerte. Salimos sin entender qué pasaba y vimos a un hombre tirado en el piso pidiendo ayuda", relató un testigo.
El sospechoso, de 28 años, cayó herido y comenzó a perder abundante sangre, mientras sus cómplices escaparon y permanecen prófugos, la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona. En medio de la conmoción, vecinos asistieron al herido y utilizaron una sábana como torniquete improvisado hasta la llegada de las ambulancias.
El delincuente permanece internado en estado reservado, mientras la Policía analiza las imágenes para identificar y dar con el resto de la banda que organizó el asalto.
Una efectivo de la Policía Federal baleó a ocupantes de un auto de aplicación en Almagro
Una efectivo de la Policía Federal baleó a tres hombres con los que compartía un viaje en un auto de aplicación tras descomponerse dentro del vehículo y sospechar que estaba siendo víctima de algún tipo de delito. Ocurrió en el barrio porteño de Almagro y la mujer fue detenida.
El extraño episodio se registró este jueves pasadas las 8 en la calle Maza al 400, casi en la intersección con la avenida Belgrano. Según las primeras informaciones, la mujer había abordado el auto en el barrio de Liniers, mientras que los otros dos pasajeros provenían del partido bonaerense de Moreno.
De acuerdo con el testimonio de la policía, durante el trayecto comenzó a sentirse mareada y con una fuerte descompostura, al punto que temió perder el conocimiento. En ese contexto, le solicitó al conductor del auto que detuviera la marcha. Sin embargo, siempre según su versión, el chofer se negó, lo que despertó en ella la sospecha de estar siendo víctima de algún tipo de delito.
Fue entonces cuando, aún dentro del auto - un Chevrolet Corsa Wagon color champagne -, la mujer extrajo su arma reglamentaria y efectuó varios disparos a quemarropa contra el conductor y los otros dos ocupantes.
Como consecuencia del ataque, dos hombres de 33 y 50 años resultaron con heridas de arma de fuego en la zona abdominal y fueron trasladados de urgencia al Hospital Ramos Mejía. En tanto, un tercer hombre, de 30 años, sufrió un disparo en una pierna y fue derivado al Hospital Penna. Los involucrados declararon que no se conocían previamente.
Según informaron en C5N, el conductor del auto sería el herido de 50 años y se encontraría en grave estado. En tanto, la efectivo quedó detenida en la Comisaría Vecinal 5b de la Ciudad de Buenos Aires donde se espere que brinde declaración sobre lo sucedido.
En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de la Ciudad y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), quienes asistieron a los heridos y aseguraron la zona para que se realicen las pericias correspondientes.
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