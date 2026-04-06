Reconstrucción en San Cristóbal: cómo será la vuelta a clases tras el crimen en la escuela

Mientras tanto, se sostendrán encuentros con docentes, directivos y asistentes escolares, además de espacios de diálogo con las familias. Estas instancias buscan generar un marco de contención y reconstrucción de los vínculos, fundamentales tras un hecho de tal magnitud.

despedida ian cabrera La comunidad con velas despidió a Ian. Foto Rosario 3.

El operativo también incluye la participación activa de equipos de salud mental provenientes de distintas regiones, que trabajarán junto a instituciones locales como el Hospital Samco “Julio César Villanueva”. Se prevén tanto encuentros grupales como acompañamientos individuales, así como espacios específicos para el cuidado de quienes forman parte del sistema educativo y sanitario.

Por otro lado, la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia continuará con el seguimiento de las familias afectadas mediante visitas domiciliarias y dispositivos de escucha activa. El objetivo es fortalecer el entramado social y brindar apoyo sostenido en el tiempo.

Finalmente, se avanzará en la creación de una mesa intersectorial que incluirá a clubes, organizaciones civiles y autoridades locales. Esta iniciativa apunta a construir una red comunitaria sólida que permita afrontar las consecuencias del hecho y prevenir situaciones similares en el futuro, en una ciudad que busca lentamente recomponerse tras el dolor.