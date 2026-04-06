Reconstrucción en San Cristóbal: cómo será la vuelta a clases tras el crimen en la escuela
La comunidad educativa enfrenta días de duelo y reorganización luego del ataque que conmocionó a Santa Fe, con un plan de regreso gradual y fuerte contención emocional.
La ciudad de San Cristóbal atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia reciente tras el violento episodio ocurrido en la Escuela Nº 40 “Mariano Moreno”, donde un adolescente de 15 años asesinó a un compañero de 13. El impacto del hecho generó una profunda conmoción en toda la comunidad, lo que obligó a las autoridades provinciales a desplegar un amplio operativo de asistencia y acompañamiento.
Frente a este escenario, el gobierno de Santa Fe puso en marcha un conjunto de medidas destinadas a contener a estudiantes, familias y trabajadores de la educación. Entre ellas, se destacan dispositivos de atención psicológica, espacios de diálogo y actividades específicas orientadas a procesar el trauma colectivo que dejó el ataque.
El gobernador Maximiliano Pullaro visitó la localidad junto a parte de su gabinete para interiorizarse de la situación y brindar apoyo a los afectados. Durante su recorrido, mantuvo encuentros con los padres de Ian Cabrera, el joven asesinado, con familiares de otros estudiantes involucrados y con autoridades del establecimiento educativo. Estas reuniones fueron clave para definir los pasos a seguir en medio de un contexto de extrema sensibilidad.
Clases suspendidas y regreso progresivo: cómo será la contención
En cuanto al funcionamiento del sistema educativo, se resolvió suspender las clases en todas las escuelas de la ciudad durante el lunes 6 y martes 7 de abril, abarcando tanto instituciones públicas como privadas. Además, la Escuela Nº 40 permanecerá cerrada por disposición judicial hasta que concluyan las pericias correspondientes.
Desde el Ministerio de Educación informaron que el regreso a las aulas será progresivo y estará sujeto a las decisiones de la Justicia. La idea es garantizar una vuelta cuidada, que contemple no solo la continuidad pedagógica, sino también el bienestar emocional de toda la comunidad educativa.
Mientras tanto, se sostendrán encuentros con docentes, directivos y asistentes escolares, además de espacios de diálogo con las familias. Estas instancias buscan generar un marco de contención y reconstrucción de los vínculos, fundamentales tras un hecho de tal magnitud.
El operativo también incluye la participación activa de equipos de salud mental provenientes de distintas regiones, que trabajarán junto a instituciones locales como el Hospital Samco “Julio César Villanueva”. Se prevén tanto encuentros grupales como acompañamientos individuales, así como espacios específicos para el cuidado de quienes forman parte del sistema educativo y sanitario.
Por otro lado, la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia continuará con el seguimiento de las familias afectadas mediante visitas domiciliarias y dispositivos de escucha activa. El objetivo es fortalecer el entramado social y brindar apoyo sostenido en el tiempo.
Finalmente, se avanzará en la creación de una mesa intersectorial que incluirá a clubes, organizaciones civiles y autoridades locales. Esta iniciativa apunta a construir una red comunitaria sólida que permita afrontar las consecuencias del hecho y prevenir situaciones similares en el futuro, en una ciudad que busca lentamente recomponerse tras el dolor.
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