Reconversión: de lago artificial para criar peces a refugio para águilas, ciervos y búhos en 1.000 días
Una ambiciosa iniciativa rural ideada inicialmente con fines acuícolas mutó de manera espontánea en un ecosistema de alta biodiversidad.
Lo que comenzó en 2021 como un emprendimiento productivo sobre un antiguo terreno agrícola terminó convirtiéndose en un sorprendente fenómeno de reconversión ambiental. Un propietario decidió transformar un viejo campo de maní en un imponente lago artificial de más de dos hectáreas —bautizado Crimson Oak Pond— con el objetivo original de criar peces.
Sin embargo, a casi 1.000 días de su diseño, el predio evolucionó hasta perfilarse como un próspero refugio para la fauna silvestre de la región.
Para llevar adelante la obra, la magnitud del proyecto requirió el uso de aproximadamente 850 camiones de arcilla destinados a impermeabilizar el terreno, estructurando además diferentes profundidades para propiciar el desarrollo biológico.
El diseño incluyó la disposición estratégica de rocas, una isla central, muelles y estructuras sumergidas para blindar a los peces, además de la instalación de aireadores mecánicos y cámaras subacuáticas orientadas a monitorear los niveles de oxígeno y registrar el comportamiento del ecosistema.
En su etapa inicial, la población estuvo compuesta por miles de ejemplares pequeños destinados a servir de alimento para especies mayores, sumando posteriormente lubinas tigre, tilapias, truchas y camarones de agua dulce. Sin embargo, la intervención de la naturaleza superó los planes originales.
La llegada espontánea de la vida silvestre
Sin mediar intervención humana ni traslados forzados, el espejo de agua comenzó a recibir una variada gama de visitantes inesperados. Ciervos, búhos, ardillas y mapaches empezaron a frecuentar las márgenes del estanque, mientras que numerosas aves migratorias y locales adoptaron el sitio como posta de descanso y alimentación. Incluso, la presencia de águilas calvas se volvió habitual al descender al estanque para capturar presas.
Desde el punto de vista técnico, informes difundidos por el Natural Resources Conservation Service señalan que los estanques emplazados en matrices agrícolas tienen la capacidad de proveer recursos vitales —alimento, refugio y zonas de reproducción— para aves, anfibios, peces y mamíferos, destacando que la inclusión de troncos, rocas y parches de vegetación potencia la biodiversidad.
No obstante, los especialistas advierten que la mera excavación de un espejo de agua no equivale a restituir un humedal natural. Para consolidar el éxito ecológico de este tipo de iniciativas, el manejo del espacio resulta determinante: preservar barreras de vegetación nativa, restringir el uso colindante de pesticidas y fertilizantes, y controlar la proliferación de especies invasoras continúan siendo las claves fundamentales para garantizar que un desarrollo artificial funcione como un verdadero santuario para la fauna local.
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