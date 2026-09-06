Reconversión: de lago artificial para criar peces a refugio para águilas, ciervos y búhos en 1.000 días

La llegada espontánea de la vida silvestre

Sin mediar intervención humana ni traslados forzados, el espejo de agua comenzó a recibir una variada gama de visitantes inesperados. Ciervos, búhos, ardillas y mapaches empezaron a frecuentar las márgenes del estanque, mientras que numerosas aves migratorias y locales adoptaron el sitio como posta de descanso y alimentación. Incluso, la presencia de águilas calvas se volvió habitual al descender al estanque para capturar presas.

Desde el punto de vista técnico, informes difundidos por el Natural Resources Conservation Service señalan que los estanques emplazados en matrices agrícolas tienen la capacidad de proveer recursos vitales —alimento, refugio y zonas de reproducción— para aves, anfibios, peces y mamíferos, destacando que la inclusión de troncos, rocas y parches de vegetación potencia la biodiversidad.

No obstante, los especialistas advierten que la mera excavación de un espejo de agua no equivale a restituir un humedal natural. Para consolidar el éxito ecológico de este tipo de iniciativas, el manejo del espacio resulta determinante: preservar barreras de vegetación nativa, restringir el uso colindante de pesticidas y fertilizantes, y controlar la proliferación de especies invasoras continúan siendo las claves fundamentales para garantizar que un desarrollo artificial funcione como un verdadero santuario para la fauna local.