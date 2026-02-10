Indec: la última inflación de la era Marco Lavagna fue de un polémico 2,9%

Tras una semana marcada por la renuncia de Marco Lavagna y la suspensión del nuevo método de medición, el organismo oficial informó este martes que la inflación de enero fue del 2,9%. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza del 32,4% interanual, impulsado fuertemente por el rubro de alimentos y bebidas.