¿Le gustas o no le gustas?: la formula matemática determina si sos compatible con el otro

no le gustas

Chacho, un ingeniero de Guatemala que triunfa enseñando matemáticas en YouTube, TikTok y otras redes sociales, fue el protagonista de un video que se hizo viral. En éste establecer la afinidad en una posible pareja.

“¿Le gustas o no le gustas? ¡Aplicando matemáticas!”, se titula el vídeo que ya acumula casi 100.000 visualizaciones.

Según explicó, la variable imprescindible para descubrir el misterio de si le gustas o no a “tu persona especial” es si esa persona te busca, es decir, si muestra interés.

“Si te busca, le gustas. Y si no te busca, qué es lo que pasa. Aplicamos regla de tres: si no te busca por le gustas dividido si te busca para encontrar la variable x”, detalló el joven. Entonces, simplificó los elementos que se repetían y luego le quedó despejada x: “No le gustas”. “Si no te busca, definitivamente no le gustas”, puntualizó.

El video obtuvo 15 mil likes y más de 600 comentarios solo en TikTok.