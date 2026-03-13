Reformas en la VTV: qué hará la Provincia de Buenos Aires con los cambios impuestos por el Gobierno
Este trámite exige que cada uno cumpla con los parámetros de seguridad y funcionamiento. Qué tener en cuenta.
El Gobierno nacional avanzó con una reforma del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Revisión Técnica Obligatoria (RTO) a través de un nuevo decreto publicado en el Boletín Oficial. La medida se produjo después de un proceso judicial que había condicionado la implementación de los cambios impulsados por el Ejecutivo.
La iniciativa quedó formalizada mediante el Decreto 139/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo.
Los cambios en el sistema de verificación vehicular habían sido planteados originalmente en el Decreto 196/2025, publicado en marzo del año pasado, que proponía una reforma más amplia del sistema de tránsito. Dentro de estos puntos, se incluyeron modificaciones en las licencias de conducir y en los procedimientos para realizar la VTV.
El economista Federico Sturzenegger se refirió a la cuestión en la red social X y sostuvo que el nuevo decreto permite retomar la reforma del sistema.
Según explicó, la medida apunta a transformar un trámite que, según el Gobierno, es "fuente constante de quejas por parte de los argentinos".
Los costos de la VTV
Actualmente, el cuadro de precios en la Provincia de Buenos Aires establece los siguientes valores:
- Autos particulares hasta 2.500 kilos: $97.057,65
- Motos: $38.801
- Vehículos pesados (más de 2.500 kilos): $174.604
Estos valores se suman a los fuertes incrementos que ya se habían aplicado durante 2025.
Por ejemplo, el costo para autos livianos había pasado de poco menos de 16 mil pesos a más de 63 mil en una actualización previa, mientras que las motos también registraron subas muy significativas.
