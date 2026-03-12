VTV: cuáles son los nuevos cambios decretados por el Gobierno

Sin embargo, la CATRAI cuestionó esta medida, advirtiendo que permitir la participación de concesionarias, importadores u otros talleres podría poner en riesgo la imparcialidad de las inspecciones.

El Gobierno, en cambio, señaló que la transparencia se asegura a través de controles y fiscalizaciones del proceso, sin necesidad de restringir a los prestadores. Además, se confirmó la supresión del Informe de Configuración de Modelo (ICM), como parte de un plan de simplificación administrativa.