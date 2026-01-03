Regresa el calor a Buenos Aires: qué día de esta semana el termómetro volverá a tocar los 30 grados

Finalmente, el miércoles 7 el calor se consolida. Se espera una máxima de 30° a 31°, marcando el retorno de las tardes típicas de enero. A diferencia de la ola de calor de fin de año, este ascenso será más progresivo, aunque la humedad empezará a jugar su papel, elevando la sensación térmica.

Para el jueves 8, la nubosidad irá en aumento y el clima se volverá más inestable. Aunque las máximas bajarán levemente a los 27°, la humedad hará que el ambiente se sienta más pesado, el clásico clima "pesado" de Buenos Aires.