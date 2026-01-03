Regresa el calor a Buenos Aires: qué día de esta semana el termómetro volverá a tocar los 30 grados
Si bien el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa jornadas de tregua por parte del verano, las altas temperaturas volverán pronto.
Tras el sofocante cierre del 2025, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) vive actualmente una suerte de "oasis" térmico, pero el verano no se ha retirado definitivamente ni lo hará, dado que recién hemos transcurrido casi una mitad de mes de los tres que abarcan esta temporada.
En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que en los próximos días el termómetro volverá a tocar los 30 grados.
Un "mini otoño" en pleno enero
Este primer fin de semana de 2026 está marcado por un marcado descenso de temperatura gracias a un frente frío que barrió el calor extremo de la última semana. Este sábado, la jornada ha sido fresca y agradable, con máximas que apenas rondaron los 23° y vientos persistentes del sur.
En tanto, para el domingo 4 se espera el pico de este alivio térmico. La mínima podría tocar los 13° o 14° en zonas suburbanas, con una máxima que no superará los 26°C. Es, literalmente, un respiro antes de que el sol vuelva a calentar con fuerza.
El regreso de los 30 grados: cuándo volverá a hacer calor en Buenos Aires
A partir del lunes, la rotación del viento hacia el norte permitirá que el termómetro comience a recuperar terreno de forma gradual: el lunes 5 de enero, el cielo estará despejado y la máxima ya subirá a los 28°. En tanto, el martes 6 seguiremos en ascenso, con una jornada algo más pesada y máxima de 29° también.
Finalmente, el miércoles 7 el calor se consolida. Se espera una máxima de 30° a 31°, marcando el retorno de las tardes típicas de enero. A diferencia de la ola de calor de fin de año, este ascenso será más progresivo, aunque la humedad empezará a jugar su papel, elevando la sensación térmica.
Para el jueves 8, la nubosidad irá en aumento y el clima se volverá más inestable. Aunque las máximas bajarán levemente a los 27°, la humedad hará que el ambiente se sienta más pesado, el clásico clima "pesado" de Buenos Aires.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario