Aire polar con frío total en Buenos Aires: qué días tendrán marcas de una cifra y cuándo sube la temperatura
Es inminente la llegada del frío en pleno otoño. El AMBA se prepara para varias jornadas gélidas, con temperaturas por debajo de los 10 grados.
Tal cual estaba previsto, este domingo se produjo el ingreso de una masa de aire polar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y junto a un importante registro de viento fuerte, se espera un abrupto descenso de la temperatura, con la llegada del primer frío intenso, según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El domingo transcurrió con inestabilidad y una alerta por viento fuerte. En la tarde y noche se cayeron las marcas térmicas, a la espera de un inicio de semana que se anticipa muy fresco en la Ciudad y alrededores.
De esta manera, el lunes se presenta con cielo algo nublado durante la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y parcialmente nublado en la noche; con una mínima de 6 grados y una máxima de 17.
Hasta cuándos se queda el frío en Buenos Aires
Se espera que la semana corta transcurra con un leve ascenso de las temperaturas con el correr de los días. Sin embargo, el martes se mantendría con cielo mayormente nublado y marcas de entre 7 y 18 grados.
Condiciones similares tendría el miércoles, con todavía cielo mayormente nublado; una mínima de 12 grados y una máxima de 21, siéndose la suba en el termómetro.
El jueves, en la antesala al fin de semana largo, tendría cielo algo nublado durante toda la jornada, con temperaturas de entre 10 graso de mínima y 21 de máxima.
El viernes feriado por el Día del Trabajador se espera todavía más templado, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y marcas térmicas estimadas entre 12 y 21 grados.
Por ahora, el pronóstico extendido del SMN llega hasta el sábado, que se anticipa con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con una mínima de 13 grados y una máxima de 22.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario