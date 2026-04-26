Aire polar con frío total en Buenos Aires: qué días tendrán marcas de una cifra y cuándo sube la temperatura

Hasta cuándos se queda el frío en Buenos Aires

Se espera que la semana corta transcurra con un leve ascenso de las temperaturas con el correr de los días. Sin embargo, el martes se mantendría con cielo mayormente nublado y marcas de entre 7 y 18 grados.

Condiciones similares tendría el miércoles, con todavía cielo mayormente nublado; una mínima de 12 grados y una máxima de 21, siéndose la suba en el termómetro.

El jueves, en la antesala al fin de semana largo, tendría cielo algo nublado durante toda la jornada, con temperaturas de entre 10 graso de mínima y 21 de máxima.

El viernes feriado por el Día del Trabajador se espera todavía más templado, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y marcas térmicas estimadas entre 12 y 21 grados.

Por ahora, el pronóstico extendido del SMN llega hasta el sábado, que se anticipa con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con una mínima de 13 grados y una máxima de 22.