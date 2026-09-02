Regresan las 4x4 y cuatriciclos a Pinamar: la prohibición absoluta que cambiará las vacaciones de muchos

Ese cuadro fue parte del trasfondo del amparo. El juzgado de Dolores consideró que existía “un riesgo cierto, conocido y evitable” y remarcó el deber de las autoridades municipales de prevenir daños a la vida, la integridad física y la seguridad pública.

La Frontera, la polémica zona de Pinamar en donde se implementarán nuevas medidas de control.

Las nuevas reglas para entrar a La Frontera

El acuerdo establece una serie de medidas destinadas a ordenar la circulación y prevenir nuevos accidentes:

Registro obligatorio: conductores, acompañantes y vehículos deberán inscribirse previamente en una plataforma web municipal y contar con documentación y seguro vigente.

conductores, acompañantes y vehículos deberán inscribirse previamente en una plataforma web municipal y contar con documentación y seguro vigente. Ingreso identificado: cada vehículo tendrá un identificador único y los accesos contarán con lectores electrónicos de patentes y códigos QR .

cada vehículo tendrá un identificador único y los accesos contarán con . Control de entradas y salidas: quedará registrado el día, horario, vehículo, conductor y punto de acceso.

quedará registrado el día, horario, vehículo, conductor y punto de acceso. Menores de 18 años: no podrán conducir ni viajar como acompañantes en cuatriciclos, UTV y motos .

no podrán conducir ni viajar como acompañantes en . Alcohol y drogas: habrá tolerancia cero.

habrá tolerancia cero. Picadas y maniobras peligrosas: estarán expresamente prohibidas, al igual que circular sin casco.

estarán expresamente prohibidas, al igual que circular sin casco. Circulación ordenada: se establecerán corredores habilitados, sentidos de circulación, zonas de prioridad peatonal y sectores donde estará prohibido el paso.

se establecerán corredores habilitados, sentidos de circulación, zonas de prioridad peatonal y sectores donde estará prohibido el paso. Más controles: habrá puestos de vigilancia, patrullaje permanente, coordinación con las fuerzas de seguridad y respuesta sanitaria.

habrá puestos de vigilancia, patrullaje permanente, coordinación con las fuerzas de seguridad y respuesta sanitaria. Registro de infracciones: se llevará un historial por conductor y vehículo. Las faltas graves podrán derivar en la exclusión y prohibición de reingreso.

La implementación del sistema deberá ser demostrada ante la Justicia y puesta a prueba antes de la temporada de verano.