Regresan las 4x4 y cuatriciclos a Pinamar: la prohibición absoluta que cambiará las vacaciones de muchos
La Municipalidad y el impulsor de la medida judicial acordaron un estricto esquema de control digital que deberá ponerse a prueba antes de la temporada de verano.
La circulación de 4x4, cuatriciclos, UTV y motos podría volver a La Frontera de Pinamar, aunque bajo un esquema de controles mucho más estricto que el que regía antes de la prohibición.
La medida cautelar había sido dictada en febrero por el Juzgado Civil y Comercial N° 4 de Dolores, luego del amparo presentado por el exdirector de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, tras el grave accidente en el que resultó herido Bastián Jerez, un nene de 8 años.
Ahora, la Municipalidad de Pinamar presentó ante la Justicia una propuesta para levantar la prohibición y las partes alcanzaron un acuerdo de conciliación, que fue avalado mediante un decreto municipal. Sin embargo, los vehículos no podrán regresar inmediatamente: primero deberán estar funcionando los controles y toda la infraestructura prevista.
La discusión sobre la reapertura arrastra un historial de siniestros en esa zona del norte de Pinamar ya que, en la última década, La Frontera acumuló casos de muertos y heridos por la negligencia al volante.
La Frontera se extiende por unos siete kilómetrosde playa y médanos, a casi ocho kilómetros del centro de Pinamar. Allí circulan cada verano al menos 50 mil vehículos entre motos, cuatriciclos y UTV, en un contexto marcado por infracciones reiteradas, circulación sin casco y escaso respeto por las áreas permitidas.
Ese cuadro fue parte del trasfondo del amparo. El juzgado de Dolores consideró que existía “un riesgo cierto, conocido y evitable” y remarcó el deber de las autoridades municipales de prevenir daños a la vida, la integridad física y la seguridad pública.
Las nuevas reglas para entrar a La Frontera
El acuerdo establece una serie de medidas destinadas a ordenar la circulación y prevenir nuevos accidentes:
- Registro obligatorio: conductores, acompañantes y vehículos deberán inscribirse previamente en una plataforma web municipal y contar con documentación y seguro vigente.
- Ingreso identificado: cada vehículo tendrá un identificador único y los accesos contarán con lectores electrónicos de patentes y códigos QR.
- Control de entradas y salidas: quedará registrado el día, horario, vehículo, conductor y punto de acceso.
- Menores de 18 años: no podrán conducir ni viajar como acompañantes en cuatriciclos, UTV y motos.
- Alcohol y drogas: habrá tolerancia cero.
- Picadas y maniobras peligrosas:estarán expresamente prohibidas, al igual que circular sin casco.
- Circulación ordenada: se establecerán corredores habilitados, sentidos de circulación, zonas de prioridad peatonal y sectores donde estará prohibido el paso.
- Más controles: habrá puestos de vigilancia, patrullaje permanente, coordinación con las fuerzas de seguridad y respuesta sanitaria.
- Registro de infracciones: se llevará un historial por conductor y vehículo. Las faltas graves podrán derivar en la exclusión y prohibición de reingreso.
La implementación del sistema deberá ser demostrada ante la Justicia y puesta a prueba antes de la temporada de verano.
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