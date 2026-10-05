Relevamiento de Inquilinos Agrupados: 1.879 propietarios tienen más de 100 inmuebles urbanos cada uno
Un informe de Inquilinos Agrupados revela que el 6,1% de la población concentra, como mínimo, la mitad de las viviendas edificadas y registradas por ARBA.
En medio de la crisis habitacional y las dificultades para alquilar, tan solo el 6,1% de la población concentra, como mínimo, la mitad de los inmuebles edificados de la provincia de Buenos Aires, según Inquilinos Agrupados.
Los datos surgen de un informe elaborado a partir de un pedido de acceso a la información pública realizado ante ARBA, que muestra que 1.065.255 personas tienen dos o más inmuebles edificados, equivalentes al 6,1% de la población bonaerense, y concentran como mínimo el 50,9% del total.
La concentración aumenta entre quienes tienen cinco o más inmuebles, un grupo integrado por 104.584 personas que representan apenas el 0,6% de la población y concentran, como mínimo, el 14% de todos los inmuebles edificados registrados.
Dentro de ese universo aparecen 1.879 propietarios que tienen más de 100 inmuebles urbanos cada uno. Entre ellos, 795 son personas físicas y 322 son personas jurídicas que poseen entre 101 y 200 propiedades, mientras que 80 personas físicas y 176 jurídicas superan los 500 inmuebles.
En este último grupo, los datos de ARBA contabilizan como mínimo 128.256 inmuebles, aunque la cifra real puede ser mayor porque el organismo registra a los titulares que superan los 500 dentro de ese tramo, sin precisar cuántas propiedades posee cada uno.
Cada vez más personas deben alquilar
El documento también muestra el crecimiento de los hogares inquilinos en la provincia. Entre 2010 y 2022, aumentaron un 67%, mientras que las viviendas crecieron un 25% durante el mismo período.
Los hogares inquilinos pasaron de representar el 14,6% en 2010 al 19,3% en 2022, por lo que actualmente casi uno de cada cinco hogares bonaerenses alquila.
Al mismo tiempo, cayó la proporción de hogares propietarios, que pasó del 74,5% en 2010 al 67,4% en 2022.
Desde Inquilinos Agrupados señalaron que estos datos permiten poner el foco en la concentración de la propiedad y cuestionaron la idea de que el principal problema sean los pequeños propietarios.
"El problema no es el jubiladito que tiene un departamentito para completar su jubilación. El problema son los multipropietarios", planteó la organización.
Los datos corresponden a la información entregada por ARBA en respuesta al pedido de acceso a la información pública realizado por Inquilinos Agrupados, con información de julio de 2026.
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