Relevamiento de Inquilinos Agrupados: 1.879 propietarios tienen más de 100 inmuebles urbanos cada uno

Cada vez más personas deben alquilar

El documento también muestra el crecimiento de los hogares inquilinos en la provincia. Entre 2010 y 2022, aumentaron un 67%, mientras que las viviendas crecieron un 25% durante el mismo período.

Los hogares inquilinos pasaron de representar el 14,6% en 2010 al 19,3% en 2022, por lo que actualmente casi uno de cada cinco hogares bonaerenses alquila.

Al mismo tiempo, cayó la proporción de hogares propietarios, que pasó del 74,5% en 2010 al 67,4% en 2022.

Desde Inquilinos Agrupados señalaron que estos datos permiten poner el foco en la concentración de la propiedad y cuestionaron la idea de que el principal problema sean los pequeños propietarios.

"El problema no es el jubiladito que tiene un departamentito para completar su jubilación. El problema son los multipropietarios", planteó la organización.

Los datos corresponden a la información entregada por ARBA en respuesta al pedido de acceso a la información pública realizado por Inquilinos Agrupados, con información de julio de 2026.