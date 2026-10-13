Repartidores atraparon, desnudaron y golpearon a un presunto ladrón en Quilmes

El presunto ladrón logró escapar pero fue atrapado nuevamente

Según contó un vecino en diálogo con elmegafonodequilmes, al consultarle a los repartidores qué había sucedido, estos indicaron que el joven habría participado junto a otras personas del violento robo de una moto a otro delivery. Sostuvieron que, como consecuencia del asalto, el trabajador había sufrido graves lesiones en la cabeza, aunque este dato no fue confirmado de manera oficial por el momento.

El presunto ladrón de Quilmes quedó en libertad

Luego de que los repartidores lograran reducir al presunto asaltante, efectivos del Grupo Técnico Operativo de la Comisaría Quilmes 6ª, el Grupo de Prevención Motorizada y el Comando de Patrullas arribaron al lugar para tomar control de la situación.

El acusado fue identificado luego como J. G.. Si bien estuvo detenido durante algunas horas, más tarde recuperó la libertad. De todas formas, quedó imputado en una causa caratulada como "averiguación de ilícito" bajo la intervención de la UFI N° 7 del Departamento Judicial de Quilmes.