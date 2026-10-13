Repartidores atraparon, desnudaron y golpearon a un presunto ladrón en Quilmes
Todo ocurrió tras el robo de una moto a otro trabajador que habría resultado gravemente herido. La secuencia quedó registrada en varios videos.
Momentos de profunda tensión se vivieron en el partido bonaerense de Quilmes, donde un grupo de repartidores decidió actuar por mano propia y atrapar a un presunto ladrón tras el violento robo de una moto a otro trabajador de delivery. Toda la secuencia quedó registrada en varios videos.
“¿Nos vienen a robar las motos? Está perfecto. Mirá los pibes, hacen la tarea mejor que la policía”, se escucha en una de las grabaciones.
Según el relato de los vecinos, todo comenzó el lunes por la tarde, alrededor de las 17, sobre la avenida La Plata, donde los repartidores habrían encontrado al joven con una moto presuntamente robada. En esas circunstancias, lo redujeron, lo golpearon y lo desnudaron. CONTENIDO SENSIBLE.
Si bien el joven acusado logró escapar de la escena a las corridas, fue interceptado nuevamente sobre la calle República de Cuba, donde, de acuerdo con el relato, lo habrían atado a un árbol con precintos en las muñecas y en los tobillos, para luego increparlo y agredirlo nuevamente.
“¿Por qué tenías esa moto? ¿Quién fue? Decime, ¿quién te dio la moto?”, le reclamó uno de los trabajadores de delivery.
Según contó un vecino en diálogo con elmegafonodequilmes, al consultarle a los repartidores qué había sucedido, estos indicaron que el joven habría participado junto a otras personas del violento robo de una moto a otro delivery. Sostuvieron que, como consecuencia del asalto, el trabajador había sufrido graves lesiones en la cabeza, aunque este dato no fue confirmado de manera oficial por el momento.
El presunto ladrón de Quilmes quedó en libertad
Luego de que los repartidores lograran reducir al presunto asaltante, efectivos del Grupo Técnico Operativo de la Comisaría Quilmes 6ª, el Grupo de Prevención Motorizada y el Comando de Patrullas arribaron al lugar para tomar control de la situación.
El acusado fue identificado luego como J. G.. Si bien estuvo detenido durante algunas horas, más tarde recuperó la libertad. De todas formas, quedó imputado en una causa caratulada como "averiguación de ilícito" bajo la intervención de la UFI N° 7 del Departamento Judicial de Quilmes.
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